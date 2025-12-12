La crisis de resultados que atraviesa el Real Madrid ha encendido todas las alarmas, tanto a nivel colectivo como individual. Entre los jugadores en el punto de mira destaca Vinicius Júnior, que vive uno de los momentos más discretos de su carrera reciente. El brasileño, silbado con fuerza en el duelo contra el Manchester City, acumula ya doce partidos consecutivos sin ver portería, una racha impropia de un futbolista que suele ser decisivo.

El encuentro ante el City devolvió el gol a Rodrygo, quien por fin cortó su mala racha. Pero, en paralelo a esa redención, el ambiente se tensó alrededor de Vinicius. Parte de la afición del Santiago Bernabéu dirigió hacia él los pitos más sonoros de la noche, reflejando una creciente frustración por su falta de acierto.

La situación no es nueva en cuanto a números, pero sí en expectativas. Vinicius encadena ya más de dos meses sin marcar con la camiseta blanca. Su último gol se remonta al 4 de octubre, cuando firmó un doblete ante el Villarreal. Desde entonces, su incidencia goleadora ha caído en picado: dos remates al palo (ante Juventus y Athletic), un penalti fallado frente al Valencia y dos asistencias en la goleada de Mbappé al Olympiacos.

A esa sequía se suman dos goles anulados por fuera de juego: uno en Atenas —por una posición de Mbappé en la jugada previa— y otro en Girona. Entre unas cosas y otras, ya son 941 minutos sin anotar, su peor registro desde el tramo final de la temporada 2020-21.

Produce, remata… pero no entra

Pese a las críticas, su falta de gol no responde a una cuestión de falta de iniciativa. Frente al City fue el jugador del Madrid que más remató, con cuatro intentos, incluido uno clarísimo en el minuto 80 que se marchó desviado tras un saque de esquina de Güler. Lo mismo ocurrió ante Celta, Athletic, Girona, Olympiacos, Rayo y Juventus: en todos esos encuentros fue de los más insistentes.

En total, en esta serie de doce partidos, solo Mbappé ha rematado más que él: 48 disparos del francés por 41 del brasileño. La diferencia está en la eficacia: mientras Kylian suma 11 goles en ese tramo, Vinicius sigue sin romper la racha.

La estadística avanzada también habla claro. Según los datos de Opta, Vini debería haber anotado entre cuatro y cinco goles desde su doblete ante el Villarreal (4,67 xG). Sin embargo, la realidad es que el balón se resiste a entrar.

Una afición que exige más

El ambiente con el brasileño se ha enfriado. Su desencuentro con Xabi Alonso en el Clásico quedó atrás, pero la afición apenas había tenido ocasiones para pronunciarse. Tras aquel episodio, el Madrid solo jugó como local ante el Valencia, un partido tranquilo sin tensiones. La reciente crisis, sin embargo, ha desatado la impaciencia del Bernabéu, que esperaba mucho más de uno de sus jugadores bandera.

A pesar de todo, sigue siendo decisivo

Paradójicamente, incluso en plena sequía, Vinicius continúa siendo importante para el equipo. Con cinco goles, es el segundo máximo goleador del Real Madrid esta temporada, solo superado por un Mbappé que ya suma 25 tantos.

Precisamente por eso, el equipo echa tanto de menos sus goles. El Madrid necesita que Vini vuelva a enchufarse para acompañar al francés en la responsabilidad ofensiva. Su aportación no es solo deseable: es imprescindible en este momento crítico.