Una menor de 16 años ha resultado herida por arma de fuego en la noche de este jueves en la explanada del colegio Reina Sofía, en la barriada del Príncipe, en Ceuta. Según los primeros datos policiales, la joven fue alcanzada por una bala perdida durante un intercambio de disparos entre varios individuos, convirtiéndose en una víctima colateral de un suceso ajeno a ella.

La familia de la adolescente la trasladó de inmediato al Hospital Universitario de Loma Colmenar, donde permanece bajo atención médica. Los sanitarios han confirmado que presenta una herida con orificio de entrada y salida en una pierna, sin afectación ósea. En la zona de urgencias se ha congregado un importante número de personas preocupadas por el estado de la menor, cuya evolución médica continúa en observación.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido. Los agentes se desplazaron rápidamente al lugar tras los hechos y trabajan para identificar a los autores del tiroteo. Según varias informaciones recogidas por medios locales —entre ellos detalles publicados inicialmente por El faro de ceuta—, en la barriada ya se habían registrado incidentes recientes relacionados con el uso de armas de fuego.

Las autoridades continúan recopilando datos y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles tanto sobre la investigación como sobre el estado de la joven herida.