En la noche de este miércoles, el barrio del Sarchal en Ceuta se convirtió en el escenario de un grave altercado que se saldó con un hombre herido y trasladado de urgencia al Hospital Universitario. Según informa el diario El Faro de Ceuta, la víctima fue atacada mientras intentaba mediar en una disputa para proteger a un familiar.

Los detalles del incidente

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas, cuando un grupo de personas procedentes de otra barriada se desplazó hasta el Sarchal, desencadenando lo que ha sido calificado como una reyerta multitudinaria. Durante el enfrentamiento, los agresores emplearon:

Catanas: Con las que provocaron heridas de diversa consideración.

Con las que provocaron heridas de diversa consideración. Porras extensibles: Utilizadas para golpear a la víctima en diferentes partes del cuerpo.

Tras recibir el aviso a través del 112, una ambulancia del 061 se desplazó rápidamente al lugar para estabilizar al herido y trasladarlo al clínico de Loma Colmenar. El propio afectado ha querido destacar y agradecer la celeridad y profesionalidad de los servicios sanitarios.

Investigación y detenciones en curso

La Policía Nacional desplegó varias unidades en la zona para controlar la situación y proceder a la identificación y detención de los implicados. Aunque se han practicado arrestos, las autoridades aún no han confirmado el número exacto de detenidos ni si se ha logrado recuperar el arma blanca utilizada en el ataque.