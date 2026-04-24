Un fenómeno meteorológico extremo azotó el norte de Oklahoma durante la tarde-noche del jueves, ensañándose con la ciudad de Enid. El tornado, que permaneció en tierra durante aproximadamente 40 minutos, provocó la destrucción de viviendas, el cierre de infraestructuras clave y una movilización masiva de los servicios de emergencia.

Impacto y daños principales

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) había emitido previamente una «alerta de emergencia por tornado», el nivel de riesgo más alto, advirtiendo a los residentes que se encontraban en una situación de peligro mortal. Los daños se concentran en varios puntos críticos:

Zonas Residenciales: En barrios como Gray Ridge, varias casas quedaron completamente reducidas a escombros. Se estima que decenas de familias han perdido sus hogares.

En barrios como Gray Ridge, varias casas quedaron completamente reducidas a escombros. Se estima que decenas de familias han perdido sus hogares. Servicios Básicos: La fuerza del viento arrancó tejados de cuajo y derribó postes eléctricos, dejando a miles de usuarios sin suministro.

La fuerza del viento arrancó tejados de cuajo y derribó postes eléctricos, dejando a miles de usuarios sin suministro. Base de la Fuerza Aérea Vance: La instalación militar sufrió daños materiales leves, incluyendo la caída de cercas y señalización, lo que obligó a su cierre temporal por precaución.

Balance de víctimas

Afortunadamente, y a pesar de la magnitud visual del desastre, la Oficina del Sheriff del Condado de Garfield ha confirmado que no se registraron víctimas mortales.

«Es un milagro dada la intensidad del fenómeno. Tenemos reporte de al menos 10 heridos leves que están siendo atendidos, pero lo material es recuperable», indicaron fuentes locales.

Respuesta de las autoridades

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, se pronunció ante la tragedia pidiendo a la comunidad mantenerse unida:

Operativos de rescate: Los equipos de emergencia están realizando búsquedas puerta a puerta para localizar a personas que pudieran haber quedado atrapadas bajo los escombros de sus viviendas.

Los equipos de emergencia están realizando búsquedas puerta a puerta para localizar a personas que pudieran haber quedado atrapadas bajo los escombros de sus viviendas. Estado de las carreteras: Varias vías principales permanecen cerradas debido a la acumulación de escombros y cables de alta tensión caídos.

Las autoridades instan a la población a evitar las zonas afectadas para facilitar el trabajo de las cuadrillas de limpieza y a mantenerse informados ante posibles réplicas del sistema de tormentas que aún afecta a la región.