WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea propiedad de Meta, introducirá cambios en 2026 que implicarán el cese de su servicio en varios modelos de teléfonos móviles, incluidos dispositivos de Apple, Samsung y LG. Las nuevas actualizaciones de la app, enfocadas en mayor seguridad y privacidad, dejarán de ser compatibles con sistemas operativos considerados obsoletos.

A partir del próximo 1 de enero de 2026, WhatsApp dejará de ser compatible con ciertos teléfonos móviles. El motivo se debe a que las últimas actualizaciones de la aplicación no podrán instalarse en dispositivos que ya no son capaces de soportar los requisitos del software. Este cambio ya se inició en 2025 y se consolidará en 2026.

Las nuevas restricciones de compatibilidad afectan a los siguientes sistemas operativos:

Android: Versiones anteriores a Android 5.0 .

Versiones anteriores a . Apple (iPhone): Versiones inferiores a iOS 15.1.

Esto impactará a varias marcas populares, como iPhone, Samsung, LG, Motorola y Sony, cuyos dispositivos más antiguos ya no podrán utilizar la aplicación de mensajería que cuenta con 2.300 millones de usuarios mensuales.

Modelos de móviles afectados

Según la información especializada, estos son algunos de los teléfonos que no podrán descargar ni utilizar WhatsApp a partir del 1 de enero de 2026:

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung

Samsung Galaxy Core

Galaxy J2

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy S5

LG

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7 II

Motorola

Moto G (1.ª generación)

Moto E (1.ª generación)

Sony

Xperia Z3

Xperia Z2

Huawei

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

HTC

One M8

Novedades de seguridad y privacidad en 2026

El objetivo de Meta al actualizar la app es mejorar la seguridad y privacidad de los mensajes. Para 2026, la aplicación planea introducir novedades, como la posibilidad de bloquear el contenido multimedia de desconocidos, silenciar llamadas de números no deseados o limitar la visibilidad del perfil. También se espera un próximo rediseño de los chats y la integración de la Inteligencia Artificial (IA).