El Partido Popular (PP), a través de su vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha lanzado un mensaje directo a Junts per Catalunya para que apoye una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Gamarra ha declarado que si la formación independentista «quiere dar un paso al frente, saben que nosotros estamos dispuestos», aunque se ha mostrado escéptica sobre la voluntad de Junts.

En una entrevista concedida este martes, Cuca Gamarra advirtió a los dirigentes de Junts que si deciden «mantener este Gobierno, que luego no lamenten que en las urnas hayan desaparecido los votantes».

La dirigente popular extendió sus críticas a «todos los socios» del Gobierno por lo que califica como casos de presunta «corrupción y acoso sexual» que acorralan al PSOE. Gamarra acusó a los aliados de Sánchez de ser «cómplices de toda esta situación de corrupción sistemática y sistémica» y de «amparar» a los socialistas, ya que «se quejan mucho pero a la hora de la verdad son los que mantienen» al Ejecutivo.

Presión en el Congreso

Gamarra también puso el foco en la Mesa del Congreso de los Diputados, que se reúne hoy para decidir si acepta o no la petición del PP para una comparecencia urgente y extraordinaria del presidente Sánchez.

La vicesecretaria interpeló directamente a los dos representantes de Sumar en la Mesa: «¿Van a permitir que esa solicitud de comparecencia que pide el PP para que Pedro Sánchez dé explicaciones en el Congreso salga adelante? ¿O se van a callar y lo van a amparar?».

Esta presión llega después de que la propia líder de Sumar, Yolanda Díaz, se sumara la semana pasada a la petición de un pleno «urgente y extraordinario» del Congreso e incluso exigiera una remodelación del Consejo de Ministros, una posibilidad que Sánchez rechazó este lunes durante el balance anual en Moncloa.