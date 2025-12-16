El experto en el tiempo Jorge Rey ha alertado sobre la inminente llegada de una situación meteorológica compleja, que ya ha sido recogida en un aviso especial por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Se espera una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que traerá una inestabilidad generalizada a España, con fuertes lluvias, tormentas, granizo y un notable descenso de las temperaturas, justo antes de las fiestas navideñas.

Según el aviso de la AEMET, un frente atlántico, sumado a la formación de un sistema de bajas presiones al sureste de la Península, provocará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que serán generalizadas en la Península y Baleares.

Las lluvias serán especialmente fuertes y/o persistentes en varios puntos:

Fachada oriental peninsular.

Asturias.

A primeras horas en el norte de Galicia, Cádiz, Ceuta, Alborán y zonas del Pirineo.

Se esperan chubascos localmente fuertes y probable granizo ocasional en regiones del Mediterráneo y en el Estrecho. Los mayores acumulados se prevén, con incertidumbre, en el entorno de Castellón y el sur de Tarragona.

Nevadas y temperaturas

Las bajas presiones y el frío asociado a la DANA harán descender la cota de nieve:

Cota de nieve: Se situará inicialmente en los $1500/1800$ metros, bajando a $1300/1600$ metros en el cuadrante noroeste.

Se situará inicialmente en los $1500/1800$ metros, bajando a $1300/1600$ metros en el cuadrante noroeste.

Las temperaturas máximas descenderán en la Península y Baleares. Las mínimas aumentarán en la meseta Norte y nordeste de la meseta Sur, pero descenderán en Andalucía y el Mediterráneo. Se esperan heladas débiles en entornos de montaña.

La cola del frente también llegará a Canarias, con cielos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de las islas.

Alertas activadas y fenómenos adversos

La AEMET ha activado las alertas por varios fenómenos adversos:

Lluvias y tormentas: Chubascos fuertes y/o persistentes acompañados de tormenta y ocasionalmente granizo en la fachada oriental peninsular y Asturias , así como en el norte de Galicia , Cádiz , Ceuta , Alborán y zonas del Pirineo .

Probables acumulaciones significativas de nieve en cotas altas del Sistema Central .

Probables acumulaciones significativas de nieve en cotas altas del . Niebla: Nieblas densas en zonas de montaña de la mitad norte.

Previsión de Viento

El viento será un factor importante durante estas jornadas: