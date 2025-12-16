El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado que las pensiones contributivas subirán un 2,7% a partir del 1 de enero de 2026. Este incremento, la menor subida registrada en los últimos cuatro años, se debe a la aplicación del dato definitivo del Índice de Precios al Consumo (IPC) medio anual (entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025), tal y como establece la Ley 21/2021. La medida afectará a los 10,4 millones de pensiones contributivas en España.

Revalorización basada en el IPC

La subida del 2,7% se calcula conforme a lo estipulado en la Ley 21/2021, que dicta que la revalorización se realiza siguiendo la variación media interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) anual, calculada entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Este porcentaje de incremento, del 2,7%, será la segunda subida más baja desde que se aplica el actual mecanismo de revalorización, solo superada por el aumento del 2,5% que se aplicó en 2022. Contrasta fuertemente con la subida histórica del 8,5% registrada en 2023, o el 3,8% aplicado en 2024.

Impacto en la nómina de los Pensionistas

La subida del 2,7% supondrá un aumento en la nómina mensual de los 9,6 millones de españoles que perciben estas prestaciones.

La pensión media del sistema se elevará de 1.316,70 euros a 1.352,24 euros , lo que representa una subida anual de aproximadamente 488 euros.

se elevará de 1.316,70 euros a , lo que representa una subida anual de aproximadamente 488 euros. En el caso de la pensión media de jubilación, que reciben 6,6 millones de españoles, esta pasará de 1.511,50 euros a 1.552,32 euros, un aumento anual de hasta 572 euros.

En términos mensuales, el incremento oscilará entre 30 y 90 euros, dependiendo de la cuantía de la prestación. Por ejemplo, la pensión máxima pasará de 3.267,60 euros a 3.359,58 euros.

Una vez el Gobierno apruebe este porcentaje en el Consejo de Ministros y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Congreso de los Diputados deberá ratificar la medida en su primera sesión del mes de enero.