La ministra de Educación y Deporte y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado este martes que abandona el Ejecutivo central para presentarse como candidata a las elecciones autonómicas de Aragón, fijadas para el próximo 8 de febrero. Esta decisión provoca la primera crisis de Gobierno del nuevo ciclo electoral, obligando al presidente Pedro Sánchez a nombrar a su sustituta en la cartera de Educación y en la portavocía.

El anuncio de Pilar Alegría se produce a través de su perfil oficial en la red social X (anteriormente Twitter). La ya exministra comunicó el cierre de su etapa en el Gobierno de España, donde ha permanecido durante «cuatro años y medio», y expresó su «enorme privilegio» y «eterno orgullo» por haber contribuido a la mejora de la educación, la FP y el deporte del país.

El movimiento de Alegría inaugura la primera crisis de Gobierno en el nuevo ciclo político, que incluye cuatro comicios autonómicos en los próximos meses, comenzando este domingo en Extremadura.

Respecto a la sustitución, el presidente Pedro Sánchez ya adelantó en la recepción de Navidad de este lunes que elegirá a otra mujer para ocupar el cargo de portavoz del Ejecutivo.

Aunque Sánchez confirmó el género de la futura portavoz, no desveló la identidad de la ministra que asumirá la responsabilidad. El nombramiento se espera en los próximos días para cubrir tanto la portavocía como el Ministerio de Educación y Deporte.