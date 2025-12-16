La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga un contrato de 2,8 millones de euros adjudicado por la SEPI (a través del PEPA) por el que la trama Hirurok, liderada por la exmilitante socialista Leire Díez, habría obtenido una mordida de 400.000 euros. Los investigadores sospechan que la influencia del grupo permitió amañar la licitación para la demolición de baterías de coque en Avilés (Asturias), a pesar de las irregularidades detectadas en la oferta ganadora.

La Trama Hirurok y las comisiones millonarias

El grupo Hirurok («los tres juntos» en euskera), compuesto por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso (socio de Santos Cerdán), está bajo sospecha de utilizar su «influencia» en cargos públicos de la SEPI para amañar al menos cinco licitaciones y operaciones entre 2021 y 2023. Estas maniobras habrían canalizado hasta 750.000 euros en mordidas, que se habrían repartido entre los miembros del grupo.

De todos los expedientes que investiga el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, el contrato de demolición de las baterías de coque en Avilés es el que mayor comisión (400.000 euros) habría reportado a Hirurok a través de la constructora Erri Berri y Afesa Medio Ambiente, que formaban una UTE.

El controvertido proceso de licitación

El proceso de adjudicación, promovido por el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) de la SEPI, fue polémico desde su inicio. Inicialmente, la UTE Erri Berri-Afesa presentó una oferta de 6,55 millones de euros, pero perdió ante la unión vasco-asturiana Lezama-Los Álamos. Erri Berri recurrió la decisión y el Tribunal de Contrataciones le dio la razón, detectando irregularidades en la Mesa de Contratación.

Esto obligó a abrir un nuevo proceso de licitación en agosto de 2021.

La oferta «Anormalmente Baja»

En la nueva licitación, la UTE Erri Berri-Afesa introdujo un cambio crucial: rebajó su oferta económica a 2,85 millones de euros, un 56% menos que su propuesta inicial.

Detección de baja temeraria: La Mesa de Contratación consideró que la oferta era «anormalmente baja» y podía incurrir en baja temeraria. Justificación «confidencial»: Se le exigió a la constructora un informe de justificación, declarado «confidencial». Adjudicación: Tras analizarlo, la Mesa de Contratación dio por «justificada» la oferta, lo que disparó su puntuación y permitió a la UTE llevarse el contrato.

La UTE Lezama-Los Álamos recurrió sin éxito esta resolución. Tras resultar vencedora, la alianza Erri Berri-Afesa habría recompensado al grupo Hirurok con los 400.000 euros en mordidas.

El vínculo con Hacienda

Los investigadores de la UCO ponen el foco en el papel de Fernando Albert Aragón, presidente de la Mesa de Contratación en la licitación. Albert Aragón es una figura cercana al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con quienes coincidió en su etapa en la Junta de Andalucía antes de ser trasladado a la SEPI.