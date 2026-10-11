El ministro Torres ha anunciado el culminante desalojo del asentamiento en Guano, lo que se entiende como el fin de los grandes asentamientos migrantes en la costa de Ceuta. Esta operación forma parte de los esfuerzos del Gobierno para regularizar la situación migratoria en la zona.

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Desde el 10 de agosto, se estima que cerca de 12.000 personas han retornado a Marruecos, en un esfuerzo por controlar el flujo migratorio y contribuir a una gestión más efectiva de la frontera ceutí. Este retorno se enmarca en un contexto de coordinación entre las autoridades españolas y marroquíes.

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El término de los grandes asentamientos, que han sido un punto focal de la crisis migratoria en Ceuta, busca mejorar la seguridad y las condiciones en la localidad. Las autoridades locales trabajaron en conjunto con diversas entidades para facilitar este proceso de desalojo.

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La situación migratoria en la frontera de Ceuta ha sido un tema relevante en el debate político y social en España, lo que ha llevado a diferentes estrategias de gestión, ahora visibles con el efectivo final de los asentamientos más grandes.

El ministro ha destacado la importancia de seguir trabajando para evitar que se formen nuevos asentamientos migrantes en la costa, asegurando que se implementarán medidas adecuadas para abordar este problema en el futuro.

Con esta medida, se pretende restablecer el orden y garantizar una respuesta más ágil y humana ante las dificultades que enfrenta la población migrante y la comunidad ceutí.