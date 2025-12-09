Un juzgado de Carmona (Sevilla) decretó este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre de 35 años detenido el pasado fin de semana como presunto autor del asesinato de su expareja, una mujer de 30 años, en El Viso del Alcor (Sevilla). La medida se adopta a petición de la Fiscalía, según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Al sospechoso se le atribuye inicialmente un delito de asesinato. Durante su comparecencia ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 1 de Carmona, el arrestado se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

El hombre permanecía custodiado en un hospital, donde fue ingresado tras el crimen, en un área psiquiátrica. Tras ser examinado por un médico forense, que determinó que se encontraba en condiciones de declarar, fue trasladado a sede judicial y posteriormente devuelto al centro hospitalario, concretamente a su módulo penitenciario. Permanecerá allí bajo custodia hasta recibir el alta, momento en el que será trasladado a prisión.

El TSJA informó de que la víctima no figuraba como denunciante o perjudicada en ningún procedimiento por violencia de género, ni respecto al detenido ni respecto a anteriores parejas. El presunto agresor, sin embargo, sí tenía antecedentes por violencia de género vinculados a una expareja. La mujer deja tres menores: una hija y dos hijos.

La detención del sospechoso se produjo el sábado por la noche, después de que se hallara el cuerpo sin vida de la víctima en una vivienda de la localidad, con signos de violencia compatibles con el uso de un arma blanca, y donde además se había declarado un incendio, según informó el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

De confirmarse este caso como crimen machista, junto con el ocurrido en Torrijos (Toledo), serían 44 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, y 1.339 desde 2003.

Las víctimas de violencia machista y su entorno disponen de recursos de ayuda las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo 016-online@igualdad.gob.es y el WhatsApp 600 000 016. En situaciones de emergencia pueden llamarse los números 112, 091 (Policía Nacional) y 062 (Guardia Civil), o emplear la aplicación ALERTCOPS, que permite enviar una alerta geolocalizada a las fuerzas de seguridad.