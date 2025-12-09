

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido este martes la necesidad de mantener la estabilidad política para continuar impulsando reformas laborales y sociales durante la actual legislatura. En un acto de homenaje a Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE y de UGT, Álvarez subrayó que “necesitamos que este Gobierno acabe esta legislatura y, si los ciudadanos lo decidimos, que continúe gobernando”.

Durante la conmemoración, celebrada en la sede madrileña del sindicato y que contó con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros, el líder sindical volvió a reivindicar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales como una de las prioridades pendientes.

Álvarez dirigió también un mensaje a los ciudadanos de Extremadura ante las próximas elecciones del 21 de diciembre. Recordó que la comunidad ha sido “una de las grandes beneficiadas” por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), ya que “más del 40% de los trabajadores extremeños están sujetos al SMI y han visto una mejora del 61%”. En este sentido, instó al Ejecutivo a aprobar una nueva subida del salario mínimo para seguir reforzando el poder adquisitivo de los trabajadores con rentas más bajas.