A continuación, le presentamos los resultados oficiales del sorteo del Cupón Diario y del Super Once de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), celebrados el martes 9 de diciembre de 2025. La suerte ya está echada en el comienzo de la semana, y miles de jugadores esperan comprobar si sus números han sido los afortunados.

El sorteo de la ONCE de este martes, 9 de diciembre, ha repartido ilusión con sus dos juegos más populares. Los números premiados se han extraído en la sede de la organización, y ya están disponibles para su consulta.

Cupón Diario de la ONCE: El número premiado

El Cupón Diario es uno de los sorteos más seguidos, ofreciendo un premio principal significativo por sus cinco cifras y su correspondiente serie.

El número agraciado con el premio de cinco cifras en el sorteo de hoy es el 31.776.

Además, la combinación que otorga un premio aún mayor al coincidir con el número y la serie es:

• Número: 31.776

• Serie: 010

Los participantes con este número y serie exactos son los afortunados con el premio mayor de este sorteo.

Super Once: La combinación ganadora

El Super Once es un juego de lotería donde los participantes deben elegir entre 5 y 11 números de una matriz de 80. La ONCE realiza el sorteo extrayendo 20 números ganadores.

La combinación ganadora del sorteo del Super Once de este martes 9 de diciembre está compuesta por los siguientes 20 números:

• Combinación ganadora: 01, 02, 06, 10, 15, 16, 21, 24, 30, 34, 36, 39, 46, 51, 57, 59, 63, 75, 76 y 84

Se recomienda a todos los jugadores que revisen cuidadosamente sus boletos, ya que los premios varían en función de la cantidad de números acertados y el importe apostado.

Aviso Importante: El periódico no se responsabiliza de los errores o de las omisiones que pudieran existir en esta publicación. La única lista oficial y vinculante para el cobro de premios es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

