Ya se conoce la combinación ganadora del sorteo del Euromillones celebrado este martes 9 de diciembre de 2025 en París. Consulte los números y las estrellas que han resultado premiadas en la lotería europea, en la que participan nueve países

El sorteo de la lotería Euromillones, que se celebra cada martes y viernes en París, ha dado a conocer los números premiados de la jornada del martes 9 de diciembre de 2025.

La lotería europea cuenta con participantes de nueve países (Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza) y reparte el 50% de su recaudación total en premios.

Combinación ganadora del Euromillones

La combinación de números y estrellas que han resultado afortunados en el sorteo de hoy son:

• Números: 02, 08, 13, 29 y 49

• Estrellas: 02 y 11

Mecánica y bote máximo

El precio de los billetes de lotería para cada sorteo de Euromillones es de dos euros en España. Los premios, aparte del bote, se ajustan según la participación de cada país.

Una de las particularidades del Euromillones es su sistema de bote acumulativo. Según la normativa, si el bote alcanza los 190.000.000 €, este no sigue acumulándose y permanece inalterable. El exceso de la recaudación pasa a incrementar la cantidad asignada a los premios de segunda categoría (5 números más 1 estrella). Una vez iniciado un nuevo ciclo, la cantidad máxima en la que el bote puede parar de incrementarse aumenta en 5.000.000 €.

Aviso Oficial: El periódico no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir en la transcripción de los resultados. La única lista oficial y válida para la comprobación y cobro de premios es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

