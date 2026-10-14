El Osasuna – Racing de Santander se juega el domingo 18 de octubre a las 14:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

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Partido: Osasuna – Racing de Santander

Osasuna – Racing de Santander Competición: LaLiga, jornada 9

LaLiga, jornada 9 Fecha: domingo 18 de octubre

domingo 18 de octubre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio El Sadar (Pamplona)

En la jornada 9 de LaLiga, Osasuna recibe al Racing de Santander en el Estadio El Sadar de Pamplona. Ambos equipos se encuentran en una situación similar, ocupando el 16º y 15º puesto respectivamente, con 8 puntos en 8 partidos. Osasuna ha anotado 8 goles y ha recibido 18, mientras que el Racing cuenta con 13 goles a favor y 23 en contra. En sus últimos cinco encuentros, Osasuna no ha conseguido ninguna victoria, acumulando 1 empate y 4 derrotas, mientras que el Racing ha logrado 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas.

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Así llegan los equipos

Osasuna: 16º con 8 puntos en 8 partidos (8 goles a favor y 18 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas (resultados: D-E-D-D-D)

Racing de Santander: 15º con 8 puntos en 8 partidos (13 goles a favor y 23 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: E-D-D-V-D)

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