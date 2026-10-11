La jornada 8 de LaLiga, disputada el domingo 11 de octubre de 2026, dejó dos victorias locales y dos empates. El partido con más goles fue el Real Betis 5 – 2 Osasuna.

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Marcadores de la jornada 8 (domingo, 11 de octubre de 2026)

Elche 0 – 0 Celta Vigo

Real Sociedad 3 – 2 Deportivo de La Coruña (Jon Martin 29′, Arsen Zakharyan 34′, Gonçalo Guedes 54′; Mario Soriano 61′, Yeremay Hernández 69′ (p.); expulsados: Pablo Marin (Real Sociedad, 66′), Lorenzo Amatucci (Deportivo de La Coruña, 90′))

(Jon Martin 29′, Arsen Zakharyan 34′, Gonçalo Guedes 54′; Mario Soriano 61′, Yeremay Hernández 69′ (p.); expulsados: Pablo Marin (Real Sociedad, 66′), Lorenzo Amatucci (Deportivo de La Coruña, 90′)) Real Betis 5 – 2 Osasuna (Isco 10′ (p.), Abde Ezzalzouli 31′, Ante Budimir 48′ (p.p.), Isco 67′, José Antonio Morante Antúnez 90+6′; Ante Budimir 51′, Raul García 56′)

(Isco 10′ (p.), Abde Ezzalzouli 31′, Ante Budimir 48′ (p.p.), Isco 67′, José Antonio Morante Antúnez 90+6′; Ante Budimir 51′, Raul García 56′) Racing Santander 2 – 2 Valencia (Daniel Raba Antolín 2′, Yassir Zabiri 32′, Iván Martín 47′; David Otorbi Ejededawe 65′)

Duelo destacado

El Real Betis venció 5-2 a Osasuna en un partido con alternancias en el marcador. Isco adelantó al Betis de penalti en el 10′ y Abde Ezzalzouli amplió la ventaja en el 31′.

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En la segunda parte, un gol en propia puerta de Ante Budimir puso el 3-0 (48′), pero el propio Budimir recortó para Osasuna en el 51′ y Raul García igualó momentáneamente en el 56′. Isco firmó su doblete en el 67′ y José Antonio Morante Antúnez cerró el marcador en el 90+6′.

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En la Real Sociedad 3 – 2 Deportivo de La Coruña, Jon Martin (29′), Arsen Zakharyan (34′) y Gonçalo Guedes (54′) dieron la ventaja al conjunto donostiarra. Mario Soriano (61′) y Yeremay Hernández (69′, de penalti) acercaron al Deportivo. El partido dejó dos expulsiones: Pablo Marin (Real Sociedad, 66′) y Lorenzo Amatucci (Deportivo de La Coruña, 90′).

Empates y marcador sin goles

El Elche y el Celta firmaron un 0-0 sin ocasiones decisivas. En Racing Santander 2 – 2 Valencia, Daniel Raba Antolín adelantó al Valencia en el 2′, respondió el Racing con Yassir Zabiri (32′) e Iván Martín (47′), y David Otorbi Ejededawe igualó en el 65′.

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