El regreso más esperado del pop español sigue generando fuertes sacudidas internas. Tras confirmarse la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh (LODVG), la noticia ha quedado empañada por la salida definitiva de Pablo Benegas, guitarrista, compositor y pieza fundamental en la estructura empresarial de la banda.

El periodista David Insua ha revelado en el programa «El despertador» de RNE las razones de esta ruptura, que apuntan a una discrepancia profunda sobre la viabilidad del proyecto y el estado de salud de la vocalista.

El bienestar de Amaia, el motivo del desacuerdo

Según la información desvelada, la salida de Benegas no se debe a conflictos personales, sino a una preocupación por la propia Amaia Montero. El guitarrista, que mantiene una relación de gran afecto con la cantante, se opuso a su regreso al considerar que no está en condiciones de afrontar el alto nivel de exigencia que requiere una gira tan extensa.

• La postura de Benegas: El compositor considera que el compromiso y el ritmo de trabajo de una vocalista en LODVG es incompatible con el momento actual de la artista.

• La ruptura: Al exponer sus dudas al resto del grupo, la respuesta no fue la esperada. Ante la decisión de la banda de seguir adelante con el regreso, Benegas decidió dar un paso atrás y desvincularse totalmente de la formación para no participar en algo que considera perjudicial para su amiga.

Polémica por los ensayos y dudas sobre el directo

El clima de tensión se ha trasladado también a las redes sociales. La banda publicó recientemente un vídeo ensayando el tema «Muñeca de trapo», provocando una división de opiniones entre sus seguidores.

Muchos fans han expresado sus dudas sobre si la voz de Amaia podrá aguantar el rigor de los directos o si tendrá que recurrir al playback, calificando la gira como un «fracaso» antes de empezar. Por el contrario, otra gran parte de la audiencia ha salido en defensa de la cantante, mostrando su apoyo incondicional en esta nueva etapa.

Gira 2026: San Sebastián como punto de partida

Pese a la ausencia de Benegas y las críticas externas, la maquinaria del grupo no se detiene:

• Inicio de gira: El próximo 9 de mayo en San Sebastián bajo el título «Tantas cosas que contar».

• Éxito en taquilla: La banda ya ha confirmado más de 30 fechas en España y ha colgado el cartel de «sold out» en la mayoría de sus conciertos.

El regreso de Amaia Montero 19 años después de su marcha oficial es ya el evento musical del año, aunque ahora queda la incógnita de cómo afectará al sonido y a la dinámica del grupo la ausencia de su guitarrista y compositor principal.