Ya se conocen los números premiados en los diferentes sorteos de la ONCE celebrados hoy, miércoles 14 de enero de 2026. La organización ha hecho públicos los resultados del emblemático Cupón Diario y del Super ONCE, repartiendo fortuna en una de las citas de lotería más seguidas de España.

Cupón Diario de la ONCE

El sorteo más tradicional de la organización ha dejado la siguiente combinación ganadora:

• Número premiado: 67270

• Serie: 032 (Agraciada con La Paga)

Los acertantes del número y la serie obtienen La Paga, el premio asociado que otorga 36.000 euros al año durante 25 años consecutivos. Este sorteo, que se celebra de lunes a jueves, tiene un coste por cupón de 2 euros y ofrece premios de 35.000 euros a las cinco cifras.

Super ONCE: Resultado del sorteo

El Super ONCE, el juego diario basado en una matriz de 80 números, ha arrojado la siguiente combinación de 20 números ganadores:

• Combinación: 02, 03, 04, 06, 13, 19, 21, 32, 33, 35, 39, 51, 52, 53, 56, 65, 71, 73, 83 y 85

En este juego, los participantes eligen entre 5 y 11 números, y los premios varían en función de la cantidad de números seleccionados y los aciertos obtenidos dentro de la combinación de 20 extracciones.

Aviso de responsabilidad: Los resultados aquí publicados son meramente informativos. La única lista oficial con validez legal es la proporcionada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se recomienda encarecidamente comprobar los boletos en los puntos de venta autorizados o en la web oficial.