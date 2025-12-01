La Policía Nacional ha detenido en Castellón a tres personas relacionadas con la organización terrorista de carácter supremacista «The Base». El líder de la célula ha ingresado en prisión por orden de la Audiencia Nacional, mientras que los arrestados enfrentan acusaciones por pertenencia a organización terrorista, captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas, así como tenencia ilícita de armas.

La investigación, que comenzó a principios de 2025, permitió detectar a un individuo altamente radicalizado vinculado a los postulados supremacistas de «The Base». A partir de ahí, los agentes descubrieron una célula cohesionada integrada por otras dos personas, quienes ya habían realizado entrenamientos tácticos con material paramilitar y se mostraban dispuestas a cometer atentados.

Los detenidos utilizaban activamente las redes sociales para reclutar nuevos militantes, enaltecer acciones violentas de otras organizaciones terroristas y difundir contenido aceleracionista. En los últimos meses, su discurso radical se intensificó, llegando a manifestar su disposición a perpetrar ataques selectivos.

El líder de la célula mantenía contacto directo con el fundador de «The Base», quien hace un mes instó a consolidar células internacionales y ejecutar atentados selectivos para desestabilizar las instituciones democráticas occidentales.

En cinco registros realizados en Castellón, la Policía intervino nueve armas, incluyendo dos de fuego, munición, más de 20 armas blancas, equipamiento táctico militar, material y documentación de carácter supremacista, propaganda de «The Base» y parafernalia neonazi.

La operación fue liderada por la Comisaría General de Información con apoyo de la Brigada Provincial de Castellón, bajo la supervisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y contó con colaboración de Europol en la fase de análisis de información. La investigación continúa bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número Seis de la Audiencia Nacional.

Sobre «The Base»

Creada en 2018, «The Base» promueve la supremacía blanca mediante el terrorismo, organizando células paramilitares que se entrenan militarmente con el objetivo de perpetrar atentados. Considerada terrorista en la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, la organización sigue postulados de supremacismo, aceleracionismo militante y preparación para una “guerra racial”.