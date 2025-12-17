La expansión del Museo Guggenheim Bilbao, que se planeaba llevar a cabo en la comarca vizcaína de Busturialdea-Urdaibai, ha sido oficialmente suspendida por el Patronato del museo. Este colectivo, que incluye a representantes de la dirección americana y de las instituciones vascas, anunció esta decisión tras dos años de deliberaciones sobre la viabilidad del proyecto, el cual se había empezado a gestar 17 años atrás.

Durante su reunión de fin de año, el órgano de gobierno del museo, que cuenta con la participación del Ejecutivo vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, concluyó que continuar con el proyecto no era viable. La idea de expansión, que databa de 2008, incluía la edificación de dos nuevas sedes en las localidades de Gernika y Murueta, en plena zona protegida de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, junto a la consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, y la directora del museo, Miren Arzalluz, se encargaron de comunicar esta difícil, pero considerada como responsable, decisión. Los motivos que llevaron a esta paralización se fundamentan en la acumulación de obstáculos, incluyendo incertidumbres jurídicas, así como limitaciones territoriales, urbanísticas y medioambientales.

La decisión de pausar el proyecto se produce tras un periodo de reflexión que el Patronato se otorgó para evaluar el futuro de la ampliación. A lo largo de estos dos años, se hizo evidente que avanzar en esta iniciativa requeriría un proceso extremadamente largo y complejo, sin la seguridad necesaria para un proyecto de esta magnitud.

Etxanobe subrayó que desde el inicio se comprendieron las complicaciones que traería el proyecto, que debía operar en un entorno legal y medioambiental complicado. Además, mencionó que las incertidumbres relacionadas con la guía de servidumbre en Urdaibai y la tramitación urbanística, que se espera no estén resueltas antes de 2031, complicaron aún más la situación.

Con la paralización de la ampliación, ahora la planificación futura se centra en el desarrollo de Busturialdea-Urdaibai y en el apoyo continuo al Museo Guggenheim Bilbao. Esta situación permitirá incorporar todo el conocimiento acumulado durante el intento de expansión en el análisis para la elaboración del próximo plan estratégico 2027-2030.

El proyecto inicial del Guggenheim Urdaibai fue presentado en junio de 2008 y se había diseñado con una inversión de 100 millones de euros. La propuesta buscaba convertirse en un impulso significativo tanto para el territorio histórico de Bizkaia como para el propio País Vasco, enlazando arte, sostenibilidad y el entorno natural con la economía local.

A pesar de su potencial, el proyecto fue recibido con un fuerte rechazo a nivel social y comunitario. La plataforma «Guggenheim Urdaibai Stop» ha sido una de las voces más críticas, denunciando la falta de transparencia y los impactos negativos que podría tener en la Reserva de la Biosfera. En varias manifestaciones masivas, los ciudadanos han expresado su desacuerdo, argumentando que el proyecto no respondía a las verdaderas necesidades de la comunidad y que priorizaba intereses privados sobre el patrimonio natural y cultural de la zona.