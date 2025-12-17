Tras varias jornadas de inestabilidad meteorológica, Ceuta experimentará este miércoles, 17 de diciembre, un ambiente relativamente estable. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la ciudad autónoma presentará cielos con intervalos nubosos y temperaturas que se mantendrán sin grandes cambios respecto a días anteriores, con máximas que alcanzarán los 16 grados.

La jornada ha comenzado con cielos poco nubosos, tendencia que se mantendrá hasta las 06:00 horas. A partir de ese momento, la nubosidad se incrementará ligeramente, dejando paso a un ambiente de nubes y claros hasta las 18:00 horas. Al caer la noche, se esperan intervalos nubosos más compactos.

Aunque predominará el sol entre momentos de nubosidad dispersa, la AEMET advierte de que existen bajas posibilidades de tormentas tanto en la franja de mañana como por la tarde. No obstante, la probabilidad de precipitaciones significativas sigue siendo escasa durante el resto del día.

Temperaturas suaves y viento moderado

En el apartado térmico, Ceuta registrará valores sin grandes cambios respecto a las últimas 24 horas. Los termómetros alcanzarán una máxima de 16 grados, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 11 grados, manteniendo un ambiente suave y estable.

En cuanto al viento, soplará con intensidad moderada desde el oeste. Si bien se dejará sentir con mayor fuerza en las zonas más expuestas de la costa, no se espera que las rachas interfieran en la actividad diaria de la ciudad ni en las comunicaciones habituales.