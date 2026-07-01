El Grand Slam de Londres inicia la segunda ronda de sus eliminatorias con grandes citas en la Pista Central y una destacada representación española que incluye el duelo entre Jódar y Carreño

Wimbledon 2026 pone rumbo a la segunda ronda hoy, miércoles 1 de julio. Una vez disputados los primeros partidos del Grand Slam en Londres, el torneo encara el siguiente reto en las eliminatorias, con actividad desde media mañana en las pistas exteriores y con varios favoritos saltando a escena en las principales pistas del torneo británico. Los aficionados en España podrán seguir el desarrollo de la jornada en directo a través de la plataforma Movistar Plus+, que cuenta con los derechos de emisión del torneo y ofrecerá la cobertura por medio de sus canales Movistar Plus+ Deportes desde la primera ronda hasta las finales individuales.

Las miradas estarán puestas una vez más en la Pista Central del recinto londinense. El primero en saltar al verde de Londres será el italiano Jannik Sinner, primer cabeza de serie, quien tras sufrir lo indecible y ganar su partido de primera ronda en cinco sets, se citará con el portugués Nuno Borges a partir de las 13:30 horas. A continuación, esa misma pista albergará el emparejamiento femenino entre Barbora Krejcikova y Mirra Andreeva, quinta cabeza de serie. El cierre de la actividad en la Pista Central corresponderá al legendario Novak Djokovic, séptimo cabeza de serie, que vivirá uno de los duelos más esperados de la primera semana de competición contra el griego Stefanos Tsitsipas.

A pesar de que el grueso de partidos más destacados se concentrará en la Pista Central, la actividad no se detiene ahí. En la Pista No.1, los partidos comenzarán a las 13:00 horas con la participación de Aryna Sabalenka, número 1 del ranking WTA, quien defenderá su candidatura al título contra la estadounidense McCartney Kessler. En esa misma instalación se disputará un interesante partido entre la argentina Solana Sierra y Coco Gauff, séptima cabeza de serie, seguido del enfrentamiento masculino entre Felix Auger-Aliassime, tercer cabeza de serie, y Dino Prizmic.

Participación de los tenistas españoles y orden de juego completo

En clave española la jornada se presenta muy importante, destacando de manera especial el derbi nacional entre la estrella emergente Rafael Jódar, vigesimotercer cabeza de serie, y el experimentado Pablo Carreño Busta, fijado en el último turno de la Pista No.2. En esa misma pista, la actividad comenzará a las 11:00 horas y contará también con la presencia de Daniel Mérida, que se medirá al octavo cabeza de serie, Daniil Medvedev, en el segundo turno. Asimismo, la española Sara Sorribes Tormo se enfrentará a Jessica Pegula, cuarta cabeza de serie, en el tercer turno de dicha pista. En la Pista 18, Alejandro Davidovich Fokina, vigesimosegundo cabeza de serie, debutará a las 11:00 horas frente al húngaro Fabian Marozsan.

A continuación, se detalla el orden de juego y los horarios previstos para los partidos de hoy, miércoles 1 de julio:

Pista Central (Inicio a las 13:30 horas)

[1] Jannik Sinner (ITA) vs. Nuno Borges (POR)

Barbora Krejcikova (CZE) vs. [5] Mirra Andreeva

Stefanos Tsitsipas (GRE) vs. [7] Novak Djokovic (SRB)

Pista No.1 (Inicio a las 13:00 horas)

[1] Aryna Sabalenka vs. McCartney Kessler (USA)

Solana Sierra (ARG) vs. [7] Coco Gauff (USA)

[3] Felix Auger-Aliassime (CAN) vs. Dino Prizmic (CRO)

Pista No.2 (Inicio a las 11:00 horas)

Anastasia Gasanova vs. [14] Naomi Osaka (JPN)

Daniel Mérida (ESP) vs. [8] Daniil Medvedev

[4] Jessica Pegula (USA) vs. Sara Sorribes Tormo (ESP)

[23] Rafael Jódar (ESP) vs. Pablo Carreño Busta (ESP)

Pista No.3 (Inicio a las 11:00 horas)

Soonwoo Kwon (KOR) vs. [21] Tommy Paul (USA)

[10] Karolina Muchova (CZE) vs. Shuai Zhang (CHN)

No antes de las 14:30 horas: Jesper de Jong (NED) vs. [24] Joao Fonseca (BRA)

No antes de las 16:30 horas: [11] Belinda Bencic (SUI) vs. Xinyu Wang (CHN)

Pista 12 (Inicio a las 11:00 horas)

Marton Fucsovics (HUN) vs. [16] Learner Tien (USA)

[32] Katerina Siniakova (CZE) vs. Nikola Bartunkova (CZE)

No antes de las 14:30 horas: [28] Brandon Nakashima (USA) vs. Jan-Lennard Struff (GER)

No antes de las 16:30 horas: Tatjana Maria (GER) vs. [16] Iva Jovic (USA)

Pista 18 (Inicio a las 11:00 horas)