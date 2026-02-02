Esta semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alcanzará un hito histórico: se convertirá en el tercer jefe del Ejecutivo con más días en el cargo en la etapa democrática, superando a José Luis Rodríguez Zapatero. En poco más de tres meses, podría también rebasar a José María Aznar.

Será el jueves 5 de febrero cuando Sánchez cumpla 2.805 días al frente del Gobierno, uno más que Zapatero, quien ocupó la presidencia desde el 17 de abril de 2004 hasta el 21 de diciembre de 2011. Sánchez asumió el cargo el 2 de junio de 2018 y mantiene su intención de agotar la legislatura hasta 2027, como ha reiterado en varias ocasiones.

A pesar de los retos políticos, incluida la dificultad de aprobar nuevos presupuestos y los casos de corrupción y acoso sexual que han marcado al PSOE, Sánchez ha buscado mantener la estabilidad de su Gobierno mediante gestos hacia sus socios de coalición. Entre ellos, destacó recientemente un acuerdo con Podemos sobre la regularización de inmigrantes y acercamientos a ERC y EH Bildu en asuntos de financiación autonómica y medidas sociales. También se han avanzado transferencias con el Gobierno vasco tras la reunión con el lehendakari Imanol Pradales.

Con estos movimientos, Sánchez intenta consolidar su posición frente a las presiones del PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, que exigen elecciones anticipadas, y asegurar que puede cumplir su objetivo de permanecer en el cargo hasta 2027.

En poco más de tres meses, el presidente superará también los 2.904 días de mandato de José María Aznar, quedando únicamente por detrás de Felipe González, quien lideró el Ejecutivo durante 4.903 días entre 1982 y 1996. Sánchez ya superó a Mariano Rajoy, cuyo mandato duró 2.354 días, y consolida así un lugar destacado en la historia reciente de La Moncloa.

Los presidentes más breves en la etapa democrática siguen siendo Leopoldo Calvo Sotelo, con 644 días, y Adolfo Suárez, con 1.697 días en el cargo, recordando los inicios de la democracia española y la transición hacia la Constitución de 1978.