MADRID — Con el recién conquistado Mundial de 2026 en el bolsillo, la Real Federación Española de Fútbol y el técnico Luis de la Fuente fijan ya la mirada en la cita de 2030. Un torneo idóneo en el horizonte no solo por la ambición de defender la corona e incorporar la tercera estrella al escudo, sino por el incentivo añadido de disputarlo en casa. La planificación a cuatro años vista se cimenta sobre una premisa sólida: la actual campeona del mundo es, al mismo tiempo, el futuro del fútbol nacional.

Un núcleo campeón con años de margen

El relevo generacional no será traumático, ya que el grueso de la plantilla que acaba de tocar el cielo en Estados Unidos llegará a 2030 en plena madurez deportiva:

Juventud insultante en la élite: Hasta 13 futbolistas del bloque campeón llegarán al próximo Mundial con 30 años o menos. Los casos más flagrantes son los de Lamine Yamal y Pau Cubarsí —recientemente nombrado mejor jugador joven del torneo—, quienes afrontarán la cita de 2030 con apenas 23 años y un bagaje de experiencia propio de veteranos.

Hasta 13 futbolistas del bloque campeón llegarán al próximo Mundial con 30 años o menos. Los casos más flagrantes son los de Lamine Yamal y Pau Cubarsí —recientemente nombrado mejor jugador joven del torneo—, quienes afrontarán la cita de 2030 con apenas 23 años y un bagaje de experiencia propio de veteranos. Madurez y continuidad: Nombres clave como Eric García, Gavi, Pedri, Fermín y Álex Baena alcanzarán el torneo en su franja de edad ideal. Por su parte, piezas como Zubimendi o Cucurella rebasarán ligeramente la barrera de los 30 años (31), garantizando poso en el vestuario junto al núcleo duro.

Cantera y ‘Rojita’: el relevo que viene apretando

Más allá del bloque consolidado, la estructura de las categorías inferiores de la Selección asegura un recambio generacional en todas las demarcaciones: