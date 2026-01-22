Vox ha presentado este jueves una querella ante el Juzgado de Instrucción de Montoro (Córdoba) contra Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, por su supuesta responsabilidad en el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero de 2026 en Adamuz. El partido de Santiago Abascal acusa a Pardo de Vera de homicidio imprudente y otros cinco delitos derivados de una gestión que consideran negligente durante su mandato, en particular por la falta de mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias españolas.

En un comunicado, Vox argumenta que las irregularidades en el control y conservación de las vías podrían haber contribuido directamente al accidente que se saldó con daños materiales y víctimas, y consideran que se trata de hechos constitutivos de delitos que deben ser investigados judicialmente.

El partido político ha señalado que la querella busca depurar responsabilidades por lo que consideran una gestión deficiente en Adif, que podría haber puesto en riesgo la seguridad de los pasajeros.

El accidente de Adamuz se suma a otros incidentes recientes en la red de trenes y Rodalies en Córdoba y Barcelona, provocando un debate sobre la seguridad ferroviaria en España y la necesidad de un mayor control y mantenimiento de las infraestructuras.

Por su parte, la expresidenta Isabel Pardo de Vera no ha emitido declaraciones hasta el momento. El caso queda ahora en manos del Juzgado de Instrucción de Montoro, que deberá evaluar la admisión de la querella y el inicio de la investigación judicial.