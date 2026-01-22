La fase de grupos de la Champions League entra en su última jornada con un desenlace de infarto. Tras la séptima jornada, la clasificación está más apretada que nunca: solo Arsenal y Bayern Múnich tienen asegurada su presencia en octavos, mientras que ocho equipos luchan por las plazas restantes con 13 puntos cada uno.

El Real Madrid es quien tiene la situación más favorable. Un empate ante el Benfica en la jornada final prácticamente le garantizaría el pase a octavos, consolidando su sólida posición tras un rendimiento sobresaliente en esta fase. Por detrás, Barça y Atlético de Madrid deberán vencer y esperar errores de sus rivales para asegurarse un lugar entre los ocho primeros. El Athletic Club, por su parte, depende completamente de sí mismo: una victoria ante el Sporting de Portugal le permitiría entrar en el playoff.

La última jornada tendrá varios duelos clave que definirán el futuro de los equipos:

Athletic Club – Sporting de Portugal: El conjunto bilbaíno necesita ganar para sellar su pase al playoff.

Atlético de Madrid – Bodø/Glimt: Los colchoneros están obligados a golear y, además, esperar resultados favorables en otros campos.

Barcelona – Copenhague: Una victoria en casa acercará a los culés al top 8, aunque deberán estar atentos a lo que ocurra en París y Londres.

PSG – Newcastle: El vigente campeón luchará por asegurar su plaza, pero se enfrenta a uno de los equipos más en forma de la fase de grupos.

Napoli – Chelsea: Los italianos buscarán en casa una victoria que les permita acceder al playoff, mientras que los londinenses quieren mantenerse en la lucha.

Con 18 partidos simultáneos el próximo 28 de enero, el llamado “supermiércoles” promete emociones fuertes y definiciones que marcarán la ruta hacia los octavos de final. La lucha por la gloria europea se ha reducido a una batalla a muerte en la que solo ocho equipos podrán avanzar directamente, mientras otros deberán pasar por los playoffs.

La fase de grupos de esta Champions League se despide con un panorama apasionante, donde cada gol y cada resultado contarán hasta el último minuto.