El clima para hoy, 17 de diciembre, presenta una situación de inestabilidad que afectará principalmente al tercio este peninsular, Baleares y Melilla. Esta inestabilidad es causada por un sistema de bajas presiones que se mantiene activo en la región, generando así condiciones meteorológicas complicadas.

Durante la jornada, se prevé que los cielos estén cubiertos y que se registren precipitaciones intensas y persistentes, las cuales estarán acompañadas de tormentas. La Comunidad Valenciana y los litorales y prelitorales de Cataluña son las áreas donde se anticipan las lluvias más fuertes y continuas.

Por si fuera poco, existe la posibilidad de que se produzcan episodios de granizo ocasional en la fachada oriental de la costa mediterránea así como en Baleares y Melilla. Otros puntos de la costa oriental y los archipiélagos también podrían experimentar chubascos localmente fuertes, incrementando así la inestabilidad en estas zonas.

A diferencia de lo que ocurre en el este, en el resto de la Península se experimentará un tiempo más estable, favorecido por la presencia de un anticiclón que aportará cielos despejados. Especialmente en el cuadrante suroeste, donde se encuentran Andalucía y Extremadura, los cielos serán poco nubosos, aunque el Cantábrico oriental podría recibir algunas precipitaciones débiles durante las primeras horas del día.

En el extremo noroeste, en Galicia, se espera que un frente se aproxime, lo que ocasionará cielos más nublados. Por su parte, las Islas Canarias también se verán afectadas por condiciones inestables, presentando probabilidades de lluvias abundantes en las vertientes norte de las islas centrales. Las cumbres de Tenerife podrán experimentar rachas de viento muy fuertes.

En cuanto a las condiciones ambientales, se formarán bancos de niebla, especialmente en el interior de los tercios norte y este peninsulares, así como en zonas montañosas. Esta niebla puede ser persistente en la Sierra Ibérica del sur, dificultando la visibilidad en esos lugares durante las primeras horas del día.

En lo que respecta a las temperaturas, se anticipa un ligero aumento de las máximas en la Península y Baleares, aunque el nordeste experimentará un leve ascenso. En contraste, en Canarias se prevé que las temperaturas máximas desciendan, afectando así el clima en estas islas.

Las temperaturas mínimas, en cambio, descenderán en la mitad norte peninsular, donde se pueden registrar heladas débiles con temperaturas bajo cero en áreas montañosas y localmente también en la meseta norte. Este descenso puede influir en el bienestar general de las personas que habitan en estas regiones.

En cuanto al viento, se espera un flujo moderado del este y nordeste en Baleares y a lo largo de la fachada oriental, donde pueden presentarse intervalos de viento fuerte. En el Estrecho de Gibraltar y en Alborán, el viento que sopla del poniente cambiará a levante, mientras que en Canarias se prevén intervalos y rachas muy fuertes provenientes del norte. En el resto de la Península, los vientos serán relativamente flojos, con algunas ráfagas moderadas en la costa de Galicia y el Cantábrico.