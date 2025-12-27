El mercado de fichajes vuelve a tomar protagonismo en plena recta final del año después de las declaraciones del director deportivo del Al‑Ittihad, Ramón Planes, sobre la posibilidad de ver al delantero brasileño Vinícius Júnior en la Saudi Pro League.

En una reciente entrevista en el programa Radioestadio Noche de Onda Cero, Planes no cerró la puerta a que jugadores de primer nivel, como el atacante del Real Madrid, puedan recalar en clubes de Arabia Saudí. Según el ejecutivo, el crecimiento y la evolución del fútbol en la región hacen que fichajes de este calibre “sean factibles” incluso cuando los protagonistas están en la plenitud de su carrera deportiva.

Planes, que actualmente dirige la parcela deportiva del Al‑Ittihad tras su paso por la dirección técnica del Betis, subrayó que la liga saudí ha cambiado su modelo de contrataciones y ahora busca atraer no solo a veteranos, sino también a figuras que todavía están en su mejor edad futbolística.

El brasileño, pieza clave en el ataque del Real Madrid y con contrato en vigor hasta 2027, ha visto cómo se multiplican los rumores en torno a su futuro en los últimos meses, con ofertas millonarias desde Arabia que habrían puesto en alerta a los clubes europeos.

A pesar de estas especulaciones externas, desde su entorno se ha señalado en diversas ocasiones que las conversaciones para renovar con el club blanco siguen adelante y que tanto el jugador como el Real Madrid mantienen el deseo de alcanzar un acuerdo.

El debate en torno al futuro de Vinícius se mantiene abierto y genera interés tanto en España como en los mercados emergentes, donde clubes con ambición y recursos buscan consolidar sus proyectos en el fútbol global.