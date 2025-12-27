Un hombre de 60 años falleció este viernes en el distrito madrileño de Usera después de desangrarse por una puñalada en una pierna recibida en el interior de una vivienda. La Policía Nacional ha detenido al propietario del piso, un hombre de 57 años, que fue quien dio el aviso a los servicios de emergencia pero cuyo testimonio presentaba numerosas incoherencias.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11.20 horas en un inmueble situado en el número 136 de la calle Marcelo Usera. Según la primera versión del ahora detenido, encontró a un amigo gravemente herido en el descansillo del edificio y decidió introducirlo en la vivienda para auxiliarlo. En la llamada a Emergencias aseguró que la agresión había sido cometida por una mujer que supuestamente huyó del lugar tras el ataque.

El alertante llegó incluso a facilitar una descripción física de la presunta agresora, a la que describió como una mujer de pelo moreno, tez clara, que vestía una sudadera azul y medía alrededor de 1,65 metros. Sin embargo, esta versión comenzó a generar dudas entre los investigadores desde los primeros momentos.

La víctima, identificada como Miguel A. M., fue atendida en el domicilio por sanitarios del SUMMA 112, pero falleció poco después debido a la gravedad de la herida y la fuerte hemorragia.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional, efectivos del Grupo VI de Homicidios y especialistas del Departamento de Inspecciones Oculares de la Policía Científica. Durante los interrogatorios iniciales, los agentes detectaron importantes contradicciones en el relato del hombre que había dado la alerta, tanto en la secuencia de los hechos como en la supuesta huida de la mujer señalada como autora del ataque.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona no mostraron a ninguna persona con las características descritas saliendo del edificio, lo que reforzó las sospechas policiales. Ante estas evidencias, los agentes procedieron a la detención del propietario del piso como presunto autor del homicidio.

En el registro de la vivienda se hallaron sustancias estupefacientes, por lo que los investigadores no descartan que el crimen se produjera en el contexto de una discusión relacionada con el consumo o la venta de drogas.

La investigación ha quedado a cargo del grupo de Policía Judicial de la comisaría de Usera, que continúa trabajando para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.

Este homicidio sería el tercero registrado en la Comunidad de Madrid en apenas 48 horas, a la espera de determinar si otro fallecimiento ocurrido en Navidad en el distrito de Chamberí se corresponde con una muerte violenta o un suicidio.