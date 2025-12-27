Es una de las dudas más frecuentes entre los beneficiarios de ayudas públicas: ¿es compatible la pensión de viudedad con el subsidio del SEPE? La respuesta es sí, pero bajo un control estricto de rentas. No informar a la administración puede derivar en sanciones graves, incluida la pérdida total de la ayuda.

A continuación, detallamos las claves para compatibilizar ambas prestaciones en este 2025.

El límite económico: La regla del 75% del SMI

Para mantener el subsidio por desempleo (como el subsidio para mayores de 52 años o la ayuda familiar), el beneficiario no puede superar un umbral de ingresos mensuales.

• El límite en 2025: Sus rentas individuales no deben superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

• La cifra clave: Con el SMI actual, este límite se sitúa en 888 euros mensuales.

Si el importe de tu pensión de viudedad (incluyendo el prorrateo de las pagas extras) es inferior a esos 888 euros, podrás seguir cobrando el subsidio sin problemas.

El dilema del «Complemento de Mínimos»

Muchos pensionistas de viudedad superan el límite de los 888 euros solo porque reciben el llamado complemento de mínimos (una ayuda extra para llegar a la pensión mínima). En este caso, el SEPE ofrece una solución:

1. Renuncia voluntaria: Puedes renunciar al complemento de mínimos ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

2. Compatibilidad: Si tras renunciar a ese extra, tu pensión base es inferior al 75% del SMI, el SEPE te permitirá mantener el subsidio por desempleo.

Obligaciones y sanciones: Por qué debes avisar ya

El error más común es pensar que, como ambas prestaciones dependen del Estado, la comunicación es automática. No es así.

• Comunicación obligatoria: Una vez que se te reconozca la pensión de viudedad, debes informar al SEPE de inmediato aportando el justificante de la cuantía.

• Infracción grave: No comunicar este ingreso extra se considera una falta grave. Las sanciones pueden ir desde la pérdida de tres meses de prestación hasta la extinción definitiva del subsidio y la obligación de devolver las cantidades percibidas indebidamente.

Resumen de compatibilidades de la pensión de viudedad

La Seguridad Social recuerda que esta pensión es una de las más flexibles, siendo compatible con:

• Rentas del trabajo (salarios).

• Pensión de jubilación o incapacidad permanente.

• Subsidio por desempleo (siempre que se cumpla el requisito de rentas de 888 €/mes).

Consejo útil: Si tus ingresos han variado recientemente, puedes realizar la comunicación al SEPE a través de su Sede Electrónica (con Cl@ve o certificado digital) o solicitando cita previa para atención presencial.