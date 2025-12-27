Muchos jugadores habituales se habrán sorprendido al comprobar que este sábado 27 de diciembre no se celebra el tradicional sorteo de la Lotería Nacional. Al igual que ocurrió el pasado fin de semana, el calendario de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) sufre una modificación temporal debido a la importancia de las fechas navideñas.

El motivo: Los sorteos extraordinarios

La razón principal de esta pausa en los sorteos de sábado es la cercanía de las dos citas más importantes del año para la organización:

• Sorteo de Navidad: Celebrado el pasado 22 de diciembre, el cual requiere una logística y una atención mediática que desplaza a los sorteos ordinarios previos y posteriores.

• Sorteo del Niño: La inminencia de este gran sorteo, que tendrá lugar el próximo 6 de enero, obliga a pausar la actividad de los sábados para centrar los esfuerzos de comercialización y preparación en esta cita extraordinaria.

Próximas citas con la Lotería Nacional

A pesar de la ausencia de sorteo hoy sábado, la actividad regresará muy pronto con las siguientes fechas clave:

1. Jueves 1 de enero (Año Nuevo): Sí habrá sorteo ordinario de jueves. El precio del décimo será de 3 euros y contará con un premio máximo de 30.000 euros al décimo (300.000 a la serie).

2. Sábado 3 de enero: Tampoco habrá sorteo, debido a que se celebra solo tres días antes del Sorteo del Niño.

3. Martes 6 de enero: Sorteo Extraordinario del Niño.

4. Sábado 10 de enero: Se retomarán los sorteos de sábado con el Sorteo Especial de Invierno, que tendrá carácter extraordinario.

Precios y modalidades

Para quienes deseen participar en los próximos sorteos, recordamos la estructura de precios habitual de la Lotería Nacional:

• Sorteos de jueves: 3 euros.

• Sábados ordinarios: 6 euros.

• Sábados especiales: 12 euros.

• Sorteos extraordinarios: 15 o 20 euros (como el del Niño).