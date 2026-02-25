A pocos días del Pokémon Day, circulan imágenes de un trío compuesto por una tortuga de fuego, un mapache de agua y una cabra de planta. Aunque la expectación es máxima, los expertos señalan inconsistencias en el diseño que apuntan a un posible montaje.

La maquinaria de rumores en torno a Pokémon se ha disparado ante la cercanía del 27 de febrero, fecha oficial del Pokémon Day. Las redes sociales se han inundado de supuestas filtraciones que muestran a los que serían los tres Pokémon iniciales (starters) de la décima generación, vinculados a los títulos rumoreados Pokémon Viento y Pokémon Olas (Wind & Wave).

A pesar del revuelo, la comunidad de seguidores y analistas recomienda cautela. Históricamente, las semanas previas a los anuncios de The Pokémon Company suelen estar plagadas de fakes diseñados para aprovechar el hype del evento. En esta ocasión, el material visual presentado muestra a tres criaturas que, si bien intentan imitar el estilo de Game Freak, presentan dudas razonables sobre su autenticidad.

Las criaturas filtradas: fuego, agua y planta

El supuesto trío de iniciales que protagoniza la filtración está compuesto por:

Tipo Fuego: Una tortuga con rasgos ígneos.

Una tortuga con rasgos ígneos. Tipo Agua: Un mapache de diseño minimalista.

Un mapache de diseño minimalista. Tipo Planta: Una cabra con motivos vegetales.

Aunque el diseño busca replicar la estética tridimensional de las entregas más recientes, muchos aficionados han detectado una falta de personalidad y rasgos distintivos que suelen caracterizar a los iniciales oficiales. Las proporciones parecen excesivamente simplistas y carecen del lenguaje visual complejo que Game Freak suele aplicar a las primeras etapas evolutivas.

Razones para dudar de la veracidad

Existen varios argumentos de peso que invitan a pensar que estas imágenes no son auténticas:

Redundancia de conceptos: Una cabra de tipo Planta recordaría demasiado a Skiddo y Gogoat (Generación VI), mientras que las tortugas de fuego ya tienen precedentes en la saga, lo que restaría frescura a un lanzamiento tan importante como la décima generación. Calidad artística: La ausencia de detalles memorables y la simplicidad del «mapache de agua» han sido los puntos más criticados, sugiriendo que podría tratarse de un diseño generado por inteligencia artificial o por un artista independiente. Nintendo Switch 2: Se especula con fuerza que estos títulos podrían ser la punta de lanza para la sucesora de la consola actual, lo que implicaría un salto gráfico que no se aprecia en las capturas filtradas.

Cita con el Pokémon Day: el 27 de febrero

La confirmación o el desmentido definitivo se producirá el próximo 27 de febrero. Siguiendo el patrón de lanzamientos anteriores como Pokémon Escarlata y Púrpura, es muy probable que el primer tráiler revele oficialmente a los tres compañeros que acompañarán a los jugadores en esta nueva región. Por ahora, todo lo que rodea a la «Generación 10» sigue en el terreno de la especulación, a la espera de que el evento oficial despeje las dudas sobre el futuro de la franquicia.