Según informa el diario El Faro de Ceuta, basándose en una investigación de El Mundo, diversos mandos policiales han denunciado una presunta adjudicación arbitraria de la Jefatura Superior de Ceuta. Las acusaciones apuntan a que el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional reservó este puesto estratégicamente para Francisco López Gordo, quien ocupó la jefatura en la ciudad autónoma antes de su actual cargo como Comisario General de Seguridad Ciudadana.

«Ceuta ya está dada»: El polémico nombramiento de López Gordo

Fuentes internas citadas por el diario sostienen que el ex DAO mantuvo la vacante en Ceuta de manera deliberada hasta que López Gordo logró ascender a la categoría de comisario principal. Una vez superadas las pruebas, el máximo responsable uniformado habría advertido al resto de mandos en una reunión en Carabanchel: «Podéis pedir todo lo que queráis menos Ceuta, que ya está dada».

Este episodio es señalado por sus compañeros como un ejemplo del «despotismo» que marcó los siete años de gestión del ex DAO, periodo en el que gozó de la máxima confianza del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Cuestionamientos sobre la trayectoria del ex jefe de Ceuta

La controversia sobre la carrera de López Gordo no es nueva. Las fuentes consultadas recuerdan que, antes de su llegada a Ceuta, fue designado jefe de la Unidad de Intervención Policial (UIP) —los antidisturbios— a pesar de ser, presuntamente, el único mando que no contaba con el curso de especialización necesario para liderar dicha unidad.

Estas críticas refuerzan la tesis de que desde el Ministerio se ha buscado configurar una cúpula policial basada en la afinidad personal y política, premiando a perfiles que «nunca cuestionaban nada» y se limitaban a cumplir órdenes.

El ex DAO, contra las cuerdas: Violación y acoso laboral

Estas revelaciones sobre el control de destinos coinciden con el momento más oscuro para el ex número uno de la Policía. Actualmente, se encuentra bajo investigación judicial tras la denuncia de una inspectora por violación, un caso que tramita el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid.

A este proceso podría sumarse pronto una nueva querella. Una segunda agente ha contactado con el equipo legal de la víctima para denunciar que ella también fue objeto de la intimidación del ex DAO, quien presuntamente maniobró para «hacerle la vida imposible» en una comisaría del norte de España y provocar su cese simplemente porque la agente «no era de su agrado».

Fuente: Información adaptada de la noticia publicada por Isabel Jiménez en El Faro de Ceuta, basada en adelantos de El Mundo.