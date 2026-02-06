La ONCE ha repartido fortuna este viernes con sus dos sorteos más esperados. El Cuponazo, conocido por sus premios a las cinco cifras y serie, y el Super ONCE, con sus sorteos diarios, ya tienen números ganadores para hoy.

Aquí tienes los resultados oficiales:

Resultado Cuponazo de la ONCE

• Número principal: 00018

• Serie: 100

Premios del número principal:

• 6.000.000 € a las 5 cifras y serie.

• 40.000 € a las 5 cifras (134 premios).

• Premios menores: 500 €, 50 €, 6 € y el reintegro de 3 € según las terminaciones.

Resultado Super ONCE

La combinación ganadora de los 20 números extraídos hoy es:

03, 06, 10, 11, 20, 21, 27, 28, 29, 34, 40, 47, 52, 59, 61, 62, 67, 68, 71, 84

Recuerda que en este juego ganas según cuántos números hayas elegido (entre 5 y 11) y cuántos de ellos coincidan con estos 20 resultados.

Esta información es provisional. Recomendamos verificar siempre los números en los puntos de venta autorizados o en la web oficial de JuegosONCE.