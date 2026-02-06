La ONCE ha repartido fortuna este viernes con sus dos sorteos más esperados. El Cuponazo, conocido por sus premios a las cinco cifras y serie, y el Super ONCE, con sus sorteos diarios, ya tienen números ganadores para hoy.
Aquí tienes los resultados oficiales:
Resultado Cuponazo de la ONCE
• Número principal: 00018
• Serie: 100
Premios del número principal:
• 6.000.000 € a las 5 cifras y serie.
• 40.000 € a las 5 cifras (134 premios).
• Premios menores: 500 €, 50 €, 6 € y el reintegro de 3 € según las terminaciones.
Resultado Super ONCE
La combinación ganadora de los 20 números extraídos hoy es:
03, 06, 10, 11, 20, 21, 27, 28, 29, 34, 40, 47, 52, 59, 61, 62, 67, 68, 71, 84
Recuerda que en este juego ganas según cuántos números hayas elegido (entre 5 y 11) y cuántos de ellos coincidan con estos 20 resultados.
Esta información es provisional. Recomendamos verificar siempre los números en los puntos de venta autorizados o en la web oficial de JuegosONCE.