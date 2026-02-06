La Bonoloto, el sorteo más popular y económico de España, ha vuelto a repartir fortuna esta noche de viernes. Con apuestas desde tan solo 0,50 €, miles de jugadores han buscado el bote en este juego que destina el 55% de su recaudación a premios.

Aquí tienes la combinación ganadora oficial de hoy:

Combinación Ganadora Bonoloto

• Números: 14 – 37 – 39 – 40 – 42 – 48

• Complementario: 31

• Reintegro: 8

¿Cómo jugar a la Bonoloto?

Si aún no conoces el funcionamiento de este clásico de Loterías y Apuestas del Estado, aquí tienes las claves:

1. Apuesta Simple: Eliges 6 números del 1 al 49. El mínimo para jugar son dos apuestas (1 €).

2. Apuesta Múltiple: Puedes marcar hasta 11 números en un mismo bloque, aumentando tus probabilidades de éxito (y el precio del boleto).

3. Sorteo Semanal: Tienes la opción de participar solo hoy o validar tu boleto para todos los sorteos restantes de la semana.

Esta información no tiene carácter oficial. Para la comprobación definitiva de sus boletos, acuda a un punto de venta autorizado o consulte la web de Loterías y Apuestas del Estado.