La Bonoloto, el sorteo más popular y económico de España, ha vuelto a repartir fortuna esta noche de viernes. Con apuestas desde tan solo 0,50 €, miles de jugadores han buscado el bote en este juego que destina el 55% de su recaudación a premios.
Aquí tienes la combinación ganadora oficial de hoy:
Combinación Ganadora Bonoloto
• Números: 14 – 37 – 39 – 40 – 42 – 48
• Complementario: 31
• Reintegro: 8
¿Cómo jugar a la Bonoloto?
Si aún no conoces el funcionamiento de este clásico de Loterías y Apuestas del Estado, aquí tienes las claves:
1. Apuesta Simple: Eliges 6 números del 1 al 49. El mínimo para jugar son dos apuestas (1 €).
2. Apuesta Múltiple: Puedes marcar hasta 11 números en un mismo bloque, aumentando tus probabilidades de éxito (y el precio del boleto).
3. Sorteo Semanal: Tienes la opción de participar solo hoy o validar tu boleto para todos los sorteos restantes de la semana.
Esta información no tiene carácter oficial. Para la comprobación definitiva de sus boletos, acuda a un punto de venta autorizado o consulte la web de Loterías y Apuestas del Estado.