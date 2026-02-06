La suerte ha vuelto a viajar por Europa este viernes 6 de febrero de 2026. El sorteo de Euromillones, celebrado en París, ha repartido millones entre los nueve países participantes. Con un bote que no deja de crecer si no hay acertantes de primera categoría, la expectación esta noche era máxima en España.

Aquí tienes la combinación ganadora oficial:

Combinación Ganadora Euromillones

• Números: 10 – 13 – 20 – 23 – 24

• Estrellas: 06 – 11

• El Millón (España): [Consultar en lista oficial]

¿Cómo se reparten los premios?

El 50% de la recaudación de los billetes (que tienen un precio de 2,50 € en España, incluyendo el juego asociado de ‘El Millón’) se destina a premios.

• El Bote: Si no hay acertantes de los 5 números y las 2 estrellas, el bote se acumula para el próximo martes.

• Límite del Bote: Actualmente, el reglamento permite que el premio alcance cifras astronómicas. Una vez se llega al tope fijado, el exceso de dinero recaudado pasa a engrosar la segunda categoría (5 números + 1 estrella), lo que genera nuevos millonarios aunque no se acierte la combinación completa.

Esta publicación tiene carácter informativo. Para cobrar premios, verifique siempre su resguardo en los puntos de venta autorizados o en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

