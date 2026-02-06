¿Te ha tocado el bote millonario? Ya conocemos los números premiados en el sorteo de Eurojackpot, la lotería europea que este viernes vuelve a poner en juego un premio mínimo garantizado de 10 millones de euros (pudiendo alcanzar hasta los 120 millones).

Aquí tienes la combinación oficial extraída esta noche en Helsinki:

Combinación Ganadora Eurojackpot

• Números: 08 – 14 – 38 – 41 – 48

• Soles: 1 – 11

¿Cómo funciona el Eurojackpot?

Este sorteo se celebra cada martes y viernes a las 21:00h en Finlandia y cuenta con la participación de 16 países europeos, incluida España. El sistema de juego consiste en:

1. Seleccionar 5 números de una tabla de 50 (del 1 al 50).

2. Seleccionar 2 soles de una tabla de 12 (del 1 al 12).

Con un precio de 2€ por apuesta, el Eurojackpot se ha convertido en el gran rival de Euromillones gracias a que ofrece 12 categorías de premios y mayores probabilidades de obtener algún retorno de la inversión.

Esta información es meramente informativa. La única lista oficial válida es la proporcionada por los organismos reguladores (ONCE o Loterías y Apuestas del Estado).

