Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, ha presentado una nueva denuncia contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, por la campaña que ofrece 50 euros a quienes identifiquen bares que emiten fútbol sin derechos. El escrito ya ha sido remitido al Consejo Superior de Deportes (CSD), que deberá decidir si lo traslada al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para su estudio. En la denuncia se señalan dos posibles infracciones muy graves por abuso de autoridad que podrían acarrear sanciones, incluida la inhabilitación.

La acción llega en un momento en que Tebas afronta otros frentes abiertos, como la investigación del TAD por la presunta revelación de información confidencial del FC Barcelona. Galán, conocido por impulsar denuncias que derivaron en la salida de anteriores dirigentes del fútbol español, sostiene que la estrategia de LaLiga contra la piratería rebasa las competencias de la patronal.

Cuestionada la campaña contra los bares

LaLiga lanzó en enero una iniciativa dirigida a detectar emisiones ilegales de partidos en establecimientos públicos. El plan incluye una recompensa de 50 euros para quienes denuncien un bar que emita fútbol sin licencia y cuya infracción se compruebe. Según el denunciante, esta práctica supone un abuso de autoridad y una extralimitación de funciones al crear un sistema de delación remunerada no previsto en la normativa deportiva.

El escrito argumenta que la medida desborda los fines estatutarios de LaLiga, centrados en la organización de competiciones y la explotación de derechos audiovisuales, y que puede dañar la imagen del fútbol profesional al promover un modelo de persecución económica contra un sector concreto. Además, se sostiene que la iniciativa invade competencias propias de la Administración y de los tribunales.

Burofaxes a usuarios finales

La segunda infracción que señala la denuncia se refiere a los correos y burofaxes enviados por LaLiga a usuarios detectados consumiendo fútbol de forma ilegal. Galán afirma que se trata de comunicaciones intimidatorias en las que se solicita el pago de una cantidad económica para evitar acciones judiciales. Según su argumentación, este procedimiento también constituiría abuso de autoridad al utilizar la posición institucional para presionar a particulares.

El Consejo Superior de Deportes deberá ahora estudiar la documentación presentada y determinar si existen indicios suficientes para elevar el caso al TAD. De abrirse expediente, el tribunal administrativo evaluaría si las actuaciones denunciadas son sancionables y si podrían implicar la inhabilitación del presidente de LaLiga. Mientras tanto, Tebas ha superado hasta la fecha varias denuncias anteriores sin sanciones disciplinarias.