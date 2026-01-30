La gestión de la infraestructura ferroviaria por parte de Adif se ha situado de nuevo en el centro del debate político y mediático tras conocerse que la entidad habría reducido la inversión en mantenimiento durante varios ejercicios coincidentes con los años vinculados al denominado caso Koldo. Según informaciones publicadas en distintos medios, en ese periodo se aplicaron recortes significativos en partidas destinadas a la conservación de la red ferroviaria.

Las denuncias apuntan a que algunos exdirectivos de Adif, actualmente señalados en investigaciones relacionadas con esta trama, avalaron reducciones de hasta un 15 % en el presupuesto de mantenimiento, justificándolas por criterios económicos y de eficiencia. Estas decisiones han sido cuestionadas por expertos en seguridad ferroviaria y por varios grupos políticos, que advierten de los riesgos que puede suponer una menor inversión en una infraestructura considerada crítica.

La polémica se ha intensificado tras el reciente accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron decenas de personas y más de un centenar resultaron heridas. Aunque las causas del siniestro aún están siendo investigadas por los organismos competentes y no existe una conclusión oficial, la posibilidad de un fallo en la vía ha reavivado el debate sobre el estado de mantenimiento de la red y la gestión de los recursos públicos en años anteriores.

En paralelo, las investigaciones sobre el caso Koldo han revelado presuntas conexiones entre responsables públicos y empresas adjudicatarias de contratos vinculados a Adif, lo que ha incrementado las sospechas sobre la gestión y el control de los fondos destinados a infraestructuras ferroviarias. La oposición ha aprovechado este contexto para exigir explicaciones al Gobierno y reclamar una mayor transparencia en los procesos de contratación y supervisión.

Desde Adif y el Ministerio de Transportes se ha negado que los ajustes presupuestarios hayan comprometido la seguridad ferroviaria. Las autoridades defienden que la inversión global en mantenimiento e infraestructuras ha aumentado en los últimos años y que todas las actuaciones se han realizado conforme a los estándares técnicos y de seguridad establecidos.

No obstante, la controversia continúa abierta y ha llegado al ámbito parlamentario, donde se plantean nuevas comisiones de investigación para analizar tanto las causas del accidente como la gestión de Adif durante los años señalados. El debate sobre la seguridad ferroviaria y el uso de los recursos públicos vuelve así al primer plano de la agenda política.