Más de 150 juristas firman un texto crítico con la sentencia del Supremo contra Álvaro García Ortiz, al considerar que se basa en “sospechas”



El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reapareció este jueves en un acto público celebrado en el Ateneo de Madrid, donde fue recibido con una ovación por parte de numerosos juristas durante la presentación de un manifiesto que cuestiona la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó.

El texto, respaldado por más de 150 profesionales del ámbito jurídico, critica duramente la resolución judicial que condenó a García Ortiz por la filtración del correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como por la nota informativa emitida por la Fiscalía para desmentir la versión difundida desde el entorno de la dirigente madrileña sobre las negociaciones entre González Amador y el ministerio público.

Entre los firmantes del manifiesto figuran juristas de reconocido prestigio, como el exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena. El documento denuncia que la sentencia del Supremo “condena la presunción de inocencia” al estar sustentada, según los firmantes, en meras “sospechas”.

El acto comenzó con un prolongado aplauso de apoyo al ex fiscal general y fue presentado por la abogada Francisca Sauquillo, quien destacó la “dignidad” con la que García Ortiz ha afrontado el proceso judicial. Durante el evento intervinieron también otros firmantes del manifiesto. Manuel de la Rocha calificó la sentencia de “indignante”, mientras que la vicepresidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María José Berdugo García-Maestro, alertó de lo “inquietante” del procedimiento seguido contra el ex fiscal general. Por su parte, Nicolás Sartorius llegó a definir la resolución del Supremo como una “aberración”.