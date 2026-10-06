El presunto agresor, un ingeniero forestal de 36 años considerado paciente psiquiátrico y con antecedentes por un atrincheramiento en Badajoz en 2024, alertó al 091 antes de ser reducido por la Policía Nacional con un dispositivo táser en el piso familiar del distrito de Latina.

Un trágico suceso ha conmocionado al distrito madrileño de Latina. César Goday, un hombre de 36 años e ingeniero forestal de profesión, ha acabado con la vida de sus padres golpeándolos repetidamente en la cabeza con una pesa de gimnasio en el domicilio en el que todos ellos convivían. A la llegada de los efectivos de la Policía Nacional, el agresor fue sorprendido en pleno acto de agitación e inusitada violencia, continuando con la agresión sobre los cuerpos de las víctimas mientras se dirigiéndose a las fuerzas de seguridad con la frase: «Soy un asesino cojonudo, he matado a mis padres».

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Para lograr su detención y frenar la acometida, los agentes intervinientes tuvieron que afrontar un fuerte forcejeo y recurrir al uso de una pistola de impulsos eléctricos (táser). Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, el arrestado está catalogado como un «paciente psiquiátrico». Las investigaciones han verificado que fue el propio César quien realizó la llamada de alerta a la sala operativa del 091, a pesar de que en los primeros momentos del aviso se especuló con que la comunicación la hubiese efectuado el padre. Durante la llamada, quedaron registradas en la grabación voces que gritaban «me van a matar», expresiones que se analizan dentro de las pesquisas policiales y que podrían corresponder a los progenitores.

Antecedentes en Extremadura: atrincheramiento y nueve meses en prisión

Este violento episodio no constituye el primer antecedente de César Goday con las fuerzas de seguridad. Dos años antes del crimen, en 2024, el investigado protagonizó un grave altercado en la localidad pacense de Fregenal de la Sierra, municipio del que era natural su madre. En aquella ocasión, el individuo sembró el pánico entre los vecinos al pasearse por la vía pública portando un cuchillo jamonero de grandes dimensiones con el que amenazó a transeúntes, agentes de la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local.

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Tras el enfrentamiento en las calles del municipio extremeño, Goday se atrincheró durante más de tres horas en el interior de la vivienda familiar situada en la calle El Pozo. El incidente se resolvió de forma pacífica gracias a la intervención de negociadores especializados y a la mediación de sus propios padres, a quienes finalmente quitaría la vida años después. Tras entregarse voluntariamente en 2024, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Fregenal de la Sierra ordenó su ingreso en prisión provisional, donde permaneció encarcelado durante un periodo de nueve meses.

El 3 de junio de 2025, la jueza encargada del caso decretó la libertad provisional de César con medidas cautelares, imponiéndole la obligación de comparecer quincenalmente en la sede judicial. Para conceder la medida de libertad, el tribunal valoró los informes que acreditaban su estabilización psicológica, la carencia de antecedentes penales anteriores al suceso de Badajoz, su evolución positiva en un taller de conductas adictivas y su arraigo laboral en la Comunidad de Madrid.

Perfil profesional: trayectoria académica e industrial

En el ámbito profesional, César Goday cuenta con una formación superior como ingeniero forestal por la Universidad Politécnica de Madrid, habiendo cursado la especialidad en Industrias Forestales. En su trayectoria profesional, recogida en redes laborales, figuran empleos enfocados en la industria de la madera, la prevención y extinción de incendios forestales y el sector de las energías renovables.

Dentro de su currículum destacan experiencias laborales desempeñadas tanto en el extranjero —en países como República Checa y Austria— como en el ámbito nacional, habiendo prestado servicios para entidades y empresas del sector como TRAGSA u ORTHEM. Asimismo, el detenido poseía experiencia laboral relacionada con el mercado eléctrico, habiendo ejercido como operador de mercado y técnico de centro de control en compañías del sector energético como Gnera Energía y Wind to Market S.A., acreditando además competencias lingüísticas en idioma inglés y alemán.