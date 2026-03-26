Tras meses de bloqueo y una investidura fallida, ambas formaciones pactan un programa común. El acuerdo, que incluye la entrada de Vox en el Ejecutivo, aleja definitivamente el fantasma de la repetición electoral.

El bloqueo político en Extremadura llega a su fin. Los equipos negociadores del Partido Popular y Vox han alcanzado este miércoles un principio de acuerdo programático para gobernar la región en coalición. El pacto, sellado en una reunión en Mérida con la presencia de dirigentes nacionales, supone la capitulación de la estrategia de gobernar en solitario que defendía María Guardiola y despeja el camino para su próxima investidura.

Un cambio de rumbo tras el 21-D

La situación de interinidad, que se prolongaba desde las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, se había vuelto insostenible tras el rechazo de Vox a la investidura de Guardiola a principios de marzo. Sin embargo, la presión de las direcciones nacionales y la reciente convocatoria de elecciones anticipadas en Andalucía han acelerado los tiempos.

El Programa: Las dos formaciones han perfilado ya el contenido político del acuerdo, centrado en rebajas fiscales, apoyo al sector agrario y la derogación de normativas de la anterior etapa socialista.

Las dos formaciones han perfilado ya el contenido político del acuerdo, centrado en rebajas fiscales, apoyo al sector agrario y la derogación de normativas de la anterior etapa socialista. Las Consejerías: Aunque el acuerdo programático está cerrado, los negociadores ultiman ahora el reparto de poder. Vox, que ha pasado de 5 a 11 diputados, exige una presencia significativa en el Consejo de Gobierno, incluyendo una vicepresidencia y carteras de peso sectorial.

Aunque el acuerdo programático está cerrado, los negociadores ultiman ahora el reparto de poder. Vox, que ha pasado de 5 a 11 diputados, exige una presencia significativa en el Consejo de Gobierno, incluyendo una vicepresidencia y carteras de peso sectorial. Plazos presupuestarios: Uno de los últimos flecos ha sido la concreción de las partidas económicas y los plazos de ejecución para las medidas pactadas, con el objetivo de que el nuevo Ejecutivo sea operativo de inmediato.

El factor nacional: Génova y la «vía extremeña»

La dirección nacional del PP, liderada por Alberto Núñez Feijóo, ha supervisado directamente los contactos. Tras las victorias populares en Aragón y Castilla y León, donde Vox también ha avanzado con fuerza, Génova ha instado a sus barones a cerrar acuerdos estables para evitar que la incertidumbre institucional lastre las expectativas del partido a nivel nacional.

«Se ha superado la etapa del programa y ahora trabajamos en el detalle. El objetivo es que Extremadura tenga un gobierno estable antes de que termine el mes», señalan fuentes cercanas a la negociación.

Próximos pasos

Se espera que el anuncio oficial y la firma del documento definitivo se produzcan en las próximas horas. Una vez formalizado el acuerdo, la presidenta de la Asamblea de Extremadura convocará una nueva sesión de investidura, en la que María Guardiola contará, esta vez sí, con los votos afirmativos de los 11 diputados de Vox, alcanzando la mayoría absoluta necesaria.