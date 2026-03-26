En una tensa comparecencia en el Congreso, el presidente recupera el espíritu del «No a la guerra» de 2003 y advierte que el conflicto actual es «mucho peor» que el de Irak.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elevado este miércoles el tono contra la oposición en el Pleno del Congreso de los Diputados. Durante su comparecencia para informar sobre la posición de España ante el conflicto en Oriente Próximo, Sánchez ha señalado directamente al Partido Popular y a Vox como responsables indirectos de la escalada bélica en Irán, acusándoles de contribuir a lo que ha calificado como un «desastre absoluto».

El fantasma de las Azores y el «No a la guerra»

Sánchez ha articulado su discurso estableciendo un paralelismo histórico con la guerra de Irak de 2003. Según el líder socialista, España no repetirá los «errores del pasado» cometidos por el Gobierno de José María Aznar.

Críticas a Feijóo y Abascal: El presidente ha afirmado que los líderes de PP y Vox han «reemplazado a Aznar» en su actitud ante el conflicto internacional. «Callar ante una guerra ilegal no es prudencia. Es un acto de cobardía y complicidad», ha aseverado ante los aplausos de la bancada progresista.

El presidente ha afirmado que los líderes de PP y Vox han «reemplazado a Aznar» en su actitud ante el conflicto internacional. «Callar ante una guerra ilegal no es prudencia. Es un acto de cobardía y complicidad», ha aseverado ante los aplausos de la bancada progresista. Un escenario «peor que Irak»: Sánchez ha vaticinado que el potencial de impacto de esta guerra es «mucho más amplio y profundo» que el de hace 23 años, debido al poder militar del régimen de Teherán y la inestabilidad global que genera.

«Patriotismo es oponerse a una guerra ilegal que en nada beneficia a los españoles. España no va a ser cómplice de mentiras disfrazadas de libertad», sentenció el jefe del Ejecutivo.

Feijóo responde: «No a la guerra y no a usted»

La respuesta del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no se ha hecho esperar. Feijóo ha intentado zafarse del marco comparativo con 2003, reprochando a Sánchez que utilice el conflicto para ocultar la falta de Presupuestos Generales.

«Pacifista de pacotilla»: El líder del PP ha afeado al presidente que presida el Gobierno con «el mayor gasto militar de la historia» mientras intenta dar lecciones de pacifismo.

El líder del PP ha afeado al presidente que presida el Gobierno con «el mayor gasto militar de la historia» mientras intenta dar lecciones de pacifismo. El portazo de la oposición: «Decimos no a la guerra y no a usted», espetó Feijóo, acusando al presidente de comportarse como un «dictador» al saltarse debates parlamentarios esenciales escudándose en la crisis internacional.

Contexto económico: Un escudo de 5.000 millones

Esta ofensiva dialéctica de Sánchez se produce apenas 24 horas antes de que el Congreso vote el plan anticrisis de 5.000 millones de euros para paliar los efectos de la guerra en Irán. El Gobierno busca con esta estrategia desgastar la posición del PP, acusándoles de ambigüedad ante la administración Trump y de poner trabas a las ayudas directas a las familias y empresas españolas que sufren la subida de la energía.