El coste del gasóleo se dispara un 30,3% desde el inicio de la ofensiva en Oriente Próximo, mientras que la gasolina acentúa su tendencia alcista en las estaciones de servicio de toda España

La estabilidad en el mercado de los carburantes en España ha quedado supeditada a la evolución del conflicto bélico en Oriente Próximo. El ataque de Estados Unidos a Irán, iniciado el pasado 28 de febrero, ha impactado de forma inmediata en los surtidores nacionales, consolidando una tendencia al alza que ya se venía manifestando desde mediados del mes de enero. Según los últimos datos disponibles, el precio del diésel hoy es ya un 30,3% más caro que antes del estallido del conflicto, mientras que la gasolina ha registrado un incremento del 18%.

Impacto inmediato en los surtidores españoles

La traslación del conflicto geopolítico al bolsillo de los consumidores ha sido drástica y acelerada. Apenas una semana después del inicio de las operaciones militares, los precios medios del gasóleo se situaron por encima de los de la gasolina. En ese breve periodo, el diésel ya reflejaba un alza del 18% frente al 9,4% de la gasolina, una brecha que se ha ido ensanchando conforme avanzan las jornadas.

A través de los datos proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), se observa una volatilidad que afecta de manera desigual a las distintas provincias. Esta situación ha obligado a los usuarios a extremar la planificación de sus repostajes, recurriendo a mapas de estaciones de servicio para localizar los puntos de venta más económicos en un mapa donde el color rojo —indicativo de precios elevados— gana terreno frente al azul oscuro de las gasolineras más baratas.

El precedente de 2022 y la sombra de Ucrania

Esta no es la primera ocasión en que un conflicto bélico altera de forma severa los precios de la energía en España. La curva actual guarda similitudes con la registrada en enero de 2022, cuando el inicio de la guerra de Ucrania llevó los carburantes a batir récords históricos. En aquel momento, se superaron los 2 euros por litro de media en las gasolineras españolas, lo que derivó en la puesta en vigor de descuentos de 20 céntimos por litro para mitigar el impacto en transportistas y colectivos específicos.

La incertidumbre del Brent y el estrecho de Ormuz

La cotización del barril de Brent, petróleo de referencia en Europa, también refleja la tensión internacional. En pocos días, el crudo se ha aproximado a sus máximos de febrero de 2022. El mercado internacional permanece hoy pendiente de la seguridad en el estrecho de Ormuz, un enclave estratégico por el que circula el 20% del transporte marítimo de crudo. Un bloqueo prolongado en esta zona podría agravar las subidas en los surtidores españoles.

Un vistazo rápido al Precio de la Gasolina y Diésel HOY en algunas provincias

La disparidad de precios es notable según la ubicación geográfica. A continuación, se detallan los precios medios registrados hoy en las principales provincias españolas para los distintos tipos de combustible:

Provincias Sin Plomo 95 Sin Plomo 98 Gasóleo A Gasóleo A+ Madrid 1,827 € 1,958 € 1,937 € 1,986 € Barcelona 1,829 € 1,961 € 1,935 € 1,984 € Valencia 1,817 € 1,965 € 1,954 € 2,025 € Sevilla 1,803 € 1,950 € 1,963 € 2,031 € Zaragoza 1,805 € 1,950 € 1,934 € 1,997 € Toledo 1,825 € 1,970 € 1,931 € 1,985 € Murcia 1,789 € 1,916 € 1,951 € 2,012 € Bizkaia 1,801 € 1,941 € 1,961 € 1,954 € Guadalajara 1,826 € 1,967 € 1,968 € 2,005 € A Coruña 1,788 € 1,930 € 1,933 € 1,978 €

Situación de los precios en Ceuta

En la ciudad autónoma de Ceuta, los datos registrados a fecha de 17 de marzo de 2026 reflejan una estabilidad de precios en las principales estaciones de servicio, situándose sensiblemente por debajo de la media peninsular. El litro de carburante se fija en los 1,563 euros en los siguientes puntos:

Shell Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8)

(Avenida Muelle Dato, 8) Shell Catena (Avenida Martínez Catena, 6)

(Avenida Martínez Catena, 6) Disa Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10)

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10) Shell Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N)

(Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N) Disa Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10)

Escalada en el precio del gas

La crisis energética no se limita a los carburantes tradicionales. El precio del gas ha experimentado un crecimiento superior al 60% en los primeros diez días tras el ataque a Irán, llegando a rozar el doble de su valor a comienzos de año según el Mercado Ibérico del Gas (MIBGAS). Ante este escenario de «crisis severa», la Comisión Europea mantiene abierta la posibilidad de activar medidas de emergencia.