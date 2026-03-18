El organismo supervisor plantea repartir de forma progresiva, durante un máximo de 12 meses, el sobrecoste derivado de la reposición del suministro tras el cero eléctrico registrado en la Península los días 28 y 29 de abril.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado los trámites para repercutir en la factura eléctrica los costes extraordinarios derivados del apagón peninsular ocurrido en abril de 2025. El organismo ha sacado a audiencia pública una propuesta de resolución que fija los criterios para que Red Eléctrica liquide los gastos soportados por el sistema durante la suspensión de los mercados. La principal novedad radica en que este sobrecoste no se cargará de forma inmediata, sino de manera progresiva durante un periodo de un año.

El documento, remitido el pasado 16 de marzo de 2026, establece que el importe se repercutirá sobre la demanda eléctrica en proporción a su consumo. Con esta medida, el supervisor busca evitar un impacto brusco en los consumidores, descartando concentrar el cobro en las horas exactas del incidente, lo que habría penalizado injustificadamente a quienes recuperaron el servicio con mayor celeridad.

Un coste total de hasta 51,6 millones de euros

La suspensión del mercado obligó al operador del sistema a programar generación de emergencia para reponer el suministro desde las 13:00 horas del 28 de abril hasta el cierre del día 29. Según las estimaciones de la CNMC, el coste de esta operación asociado a las instalaciones de generación se sitúa en torno a los 28,7 millones de euros.

Por tecnologías, la mayor partida corresponde a los ciclos combinados, con 25,7 millones de euros, seguida de la hidráulica (2,1 millones), el carbón (0,47 millones) y el bombeo (0,35 millones). No obstante, la cifra final será superior al sumar los intercambios internacionales de apoyo con Francia, lo que elevaría el coste total soportado por el sistema a una horquilla de entre 34,3 y 51,6 millones de euros.

Dado que una parte ya fue recuperada mediante los procedimientos ordinarios de liquidación, el importe adicional que se pagará a plazos oscilará entre los 25,2 y los 42,5 millones de euros.

Precios fijados por tecnología y reparto escalonado

Para regularizar la situación, la CNMC ha reconocido precios específicos para la generación que participó en la reposición del servicio:

Ciclos combinados e hidráulica (incluido bombeo): 119,49 euros por megavatio hora.

119,49 euros por megavatio hora. Centrales de carbón: 122,71 euros por megavatio hora.

En términos de impacto directo para el consumidor, el organismo calcula que el coste unitario total para la demanda, si se difiere en los 12 meses propuestos, se movería entre los 0,14 y 0,21 euros por megavatio hora.

Tramitación y plazos

La resolución se encuentra actualmente en fase de alegaciones, periodo que permanecerá abierto hasta el próximo 15 de abril. Una vez superado este trámite de audiencia e información pública, la propuesta deberá ser aprobada formalmente y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La aplicación del recargo comenzará de forma efectiva el primer día del mes siguiente a su publicación. Hasta entonces, la CNMC mantiene abierta la posibilidad de que, en un futuro, estos costes excepcionales puedan financiarse a través de otras vías, como los cargos del sistema, lo cual requeriría modificaciones en la normativa de rango superior.