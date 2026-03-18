La Plaza de Toros de la calle de Xàtiva acoge este miércoles el penúltimo festejo del ciclo fallero, un duelo de máxima expectación con reses de la ganadería de Domingo Hernández que podrá seguirse a través de OneToro TV.

La Feria de Fallas 2026 encara su recta final con uno de los carteles más esperados por la afición valenciana. Este miércoles, 18 de marzo, la Plaza de Toros de Valencia será el escenario de un mano a mano de lujo entre dos de los nombres más pujantes del escalafón actual: Borja Jiménez y Tomás Rufo.

El festejo, que dará comienzo a las 17:00 horas, contará con seis astados de la prestigiosa ganadería de Domingo Hernández. Se trata del penúltimo espectáculo de un abono que la empresa Espacios Nautalia 360 presentó oficialmente el pasado mes de febrero, consolidando una programación de máximo nivel para la semana grande de Valencia.

Dónde ver la corrida de hoy por televisión

Con el ciclo valenciano en pleno rendimiento, la logística audiovisual se despliega para llevar el directo a los aficionados. Este tramo de feria destaca por la variedad de propuestas: desde el debut de nuevos valores hasta duelos directos que medirán el estado actual del escalafón.

La retransmisión de la corrida de hoy correrá a cargo de OneToro TV, la plataforma encargada de dar cobertura en exclusiva a este mano a mano. Por su parte, la televisión pública valenciana À Punt se sumará a la cobertura mañana jueves, 19 de marzo, para el cierre del abono. Ambas ventanas son las encargadas de definir la «traca» final de una feria que ha despertado un gran interés mediático.

Dos triunfadores frente a frente en el coso de la calle de Xàtiva

El duelo de esta tarde reúne a dos figuras que llegan a Valencia avaladas por sus recientes éxitos. Borja Jiménez comparece tras erigirse como uno de los grandes triunfadores de las ferias de Madrid y Bilbao durante la temporada 2025. El diestro sevillano guarda un vínculo especial con el coso valenciano, donde inició su racha de triunfos con una actuación heroica la pasada campaña, un mérito que le ha valido un trato preferencial en el actual abono.

Por su parte, Tomás Rufo mantiene una excelente relación con Valencia, plaza en la que salió a hombros en las pasadas Fallas y donde la Federación Taurina Valenciana le ha proclamado recientemente triunfador de la temporada. Como sobresaliente en el cartel de hoy actuará el veterano Álvaro de la Calle.

Cierre de la feria el día de San José

Tras el festejo de este miércoles, el ciclo concluirá mañana, jueves 19 de marzo, día de San José. Para la jornada de clausura está programada una corrida de toros de Núñez del Cuvillo para una terna compuesta por Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Juan Ortega, también a las 17:00 horas. Este último festejo podrá seguirse tanto en OneToro TV como en À Punt.