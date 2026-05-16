El precio de la luz para el domingo, 17 de mayo de 2026 llega con un dato que marca la jornada: el precio medio es de 0,0964 €/kWh. El semáforo de la jornada aparece en VERDE, pero con un matiz importante para el ahorro doméstico: el coste no se reparte igual durante las 24 horas.

Según los datos de la sesión, la hora más barata es 13-14 h (0,0349 €/kWh), mientras que la hora más cara se concentra en 22-23 h (0,1787 €/kWh). Entre medias, la clave para pagar menos está en desplazar consumos intensivos a los tramos económicos, especialmente si hoy toca encender lavadora, lavavajillas o programar el horno.

Horas clave para ahorrar hoy: del valle del mediodía al pico de la noche

La jornada tiene un patrón claro: toca aprovechar el tramo de 13-14 h, que además coincide con la hora más barata del día. En cambio, conviene evitar el tramo de 22-23 h, donde se encuentra el precio más alto. Si estás ajustando hábitos, usa como referencia la franja más económica, indicada en los datos como 0,04 €/kWh, para mover tareas que consumen más energía a ese periodo.

Cómo evoluciona el precio por tramos (madrugada, mañana, tarde y noche)

Madrugada: los precios se mantienen relativamente más altos que en el centro del día, con valores que empiezan por encima de los tramos baratos y van bajando conforme se acerca la mañana.

Mañana: mejora con claridad. Se observa el descenso hacia los precios más bajos del día, llegando a los momentos destacados alrededor de mediodía.

Tarde: es la parte más favorable para el consumo doméstico. El punto de 13-14 h aparece como el mejor momento, y el coste se mantiene contenido en las horas posteriores.

Noche: aquí cambia el escenario. A partir de la tarde-noche el precio empieza a subir y alcanza su pico en 22-23 h. Es un buen momento para no concentrar consumos altos y, si puedes, posponer tareas para antes o para el mediodía.

Precio de la luz por horas (domingo 17/05/2026)

00:00 – 01:00: 0.154 €/kWh

01:00 – 02:00: 0.1504 €/kWh

02:00 – 03:00: 0.1421 €/kWh

03:00 – 04:00: 0.1327 €/kWh

04:00 – 05:00: 0.1377 €/kWh

05:00 – 06:00: 0.1385 €/kWh

06:00 – 07:00: 0.1358 €/kWh

07:00 – 08:00: 0.1315 €/kWh

08:00 – 09:00: 0.0889 €/kWh

09:00 – 10:00: 0.054 €/kWh

10:00 – 11:00: 0.0377 €/kWh

11:00 – 12:00: 0.0355 €/kWh

12:00 – 13:00: 0.0357 €/kWh

13:00 – 14:00: 0.0349 €/kWh

14:00 – 15:00: 0.0351 €/kWh

15:00 – 16:00: 0.0362 €/kWh

16:00 – 17:00: 0.0371 €/kWh

17:00 – 18:00: 0.0372 €/kWh

18:00 – 19:00: 0.0382 €/kWh

19:00 – 20:00: 0.0706 €/kWh

20:00 – 21:00: 0.1345 €/kWh

21:00 – 22:00: 0.1725 €/kWh

22:00 – 23:00: 0.1787 €/kWh

23:00 – 24:00: 0.1638 €/kWh