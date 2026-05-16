Arranca el domingo, 17 de mayo de 2026 con cambios en el surtidor y una diferencia notable entre establecimientos en Ceuta. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, se han analizado 10 estaciones y el precio medio marca el punto de referencia: la Gasolina 95 promedia 1,495 €/l, con un rango entre 1,479 y 1,499 €/l; la Gasolina 98 queda en 1,526 €/l; y el diésel (Gasóleo A) promedia 1,645 €/l, con mínimos en 1,629 y máximos en 1,649 €/l. Si hoy vas a repostar, estos datos te ayudan a elegir con criterio.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

Para la Gasolina 95, las opciones más competitivas comparten liderato en Ceuta. Las dos primeras ubicaciones repiten el precio mínimo de 1,479 €/l:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,479 €/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,479 €/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,498 €/l

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,498 €/l

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,498 €/l

Con estos precios, moverte del más caro (1,499 €/l) al más barato (1,479 €/l) supone una diferencia clara de 0,020 €/l que, en repostajes completos, se nota.

Gasolina 98

En Gasolina 98, la referencia vuelve a estar en ON365. El mínimo observado es de 1,519 €/l y se repite en dos puntos de la ciudad:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,519 €/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,519 €/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,528 €/l

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,528 €/l

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,528 €/l

Diésel

Para el diésel (Gasóleo A), la tarifa más baja registrada es de 1,629 €/l, también en ON365, con dos ubicaciones en Ceuta:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,629 €/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,629 €/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,648 €/l

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,648 €/l

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,648 €/l

La diferencia entre el mínimo (1,629 €/l) y el más alto del grupo (1,648 €/l) es de 0,019 €/l, un margen útil si llenas depósito.

Las más caras

Si, por ubicación o rutina, te toca repostar en la parte alta del ranking, en Gasolina 95 aparecen tres establecimientos con 1,499 €/l como precio más alto dentro de la muestra:

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1,499 €/l

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): 1,499 €/l

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1,499 €/l

Estos datos corresponden a una fotografía del mercado ese día en Ceuta y conviene revisarlos antes de salir, porque el precio puede moverse con el tiempo.

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Consejos

Compara por tipo de combustible: no te quedes solo con la referencia general; 95, 98 y diésel tienen precios distintos.

no te quedes solo con la referencia general; tienen precios distintos. Revisa el mínimo real: hoy la Gasolina 95 arranca en 1,479 €/l en ON365; si estás cerca, puede compensar.

hoy la arranca en en ON365; si estás cerca, puede compensar. Calcula el impacto en tu repostaje: una diferencia de 2 céntimos por litro puede ser poco en el surtidor, pero suma cuando repostas varios litros.

una diferencia de puede ser poco en el surtidor, pero suma cuando repostas varios litros. Guarda la referencia: usa esta comparativa como punto de partida para decidir en función de tu ruta.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.