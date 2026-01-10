La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado el pronóstico para este sábado 10 de enero de 2026 y el domingo, confirmando un fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica y la ausencia de precipitaciones en la ciudad autónoma.

Tras una madrugada con intervalos nubosos, el sol ganará protagonismo a lo largo de la mañana de hoy, dejando cielos prácticamente despejados para el resto de la jornada.

Previsión para hoy, sábado 10 de enero

El escenario meteorológico para este sábado contempla una transición rápida hacia un tiempo estable.

• Estado del cielo: Intervalos nubosos durante las primeras horas que darán paso a cielos despejados a partir de media mañana.

• Temperaturas: Los termómetros se mantendrán en valores muy similares a los de ayer. La máxima se situará en los 16°C y la mínima caerá hasta los 11°C.

• Viento: Soplará viento de componente oeste de forma moderada.

Avance para el domingo 11 de enero

El panorama anticiclónico se consolidará durante la jornada de mañana, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre con total tranquilidad.

• Estado del cielo: Se espera un escenario sin nubes durante todo el día.

• Temperaturas: Sin cambios significativos; la máxima alcanzará nuevamente los 16°C y la mínima se quedará en 11°C. Cabe destacar que la sensación térmica máxima se situará ligeramente por debajo de la temperatura real, en torno a los 15°C.

• Viento: El viento de poniente (oeste) perderá intensidad, presentándose como vientos flojos.